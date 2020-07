Antes del "falopa"-gate, Ishii había echado a 85 trabajadores de la salud

Si bien Mario Ishii había prometido presentarse en la fiscalía de San Martín, su abogado le recomendó evitarlo. Así, el intendente de José C. Paz quedó imputado y será investigado por el “delito de encubrimiento”. Es tras la filtración del video en el que se lo escucha decir que “cubre” la venta de “falopa” con ambulancias de su municipio.

El escándalo se da en el contexto de una larga puja entre el intendente y los trabajadores de salud de su municipio. En abril pasado, Ishii había ordenado dar de baja a 85 empleados del área. Cerca del histórico mandatario afirman que se encontraron medicamentos vencidos y faltante de vacunas.

En lugar de Ishii, hoy fue su abogado Oscar Paoletti a la fiscalía. El defensor del intendente aclaró que el funcionario "tuvo una mala expresión".

Mario Ishii se defiende: "Falopa es todo lo que es Rivotril y ese tema"

En el video que se viralizó, Ishii le hace una serie de reproches a los ambulancieros de su municipio. Los trabajadores se quejaban por las horas de trabajo en medio de la pandemia del coronavirus.

"Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", cuestionaba Ishii en un encuentro.

El cruce ocurrió el sábado a la noche, día y hora en los que crece la demanda del servicio de salud. De ahí, el enojo del intendente. Días antes, había terminado la intervención y reorganización de la Secretaría de Salud. Esa medida se había dispuesto por decreto del intendente el 29 de marzo: la decisión finalizó con la designación de un nuevo Secretario de Salud.

Según el municipio, durante la intervención se constataron diversas irregularidades. Por ejemplo, faltante de vacunas. Por eso se realizó una denuncia ante las autoridades policiales el pasado 29 de abril y se inició un sumario administrativo.

La oposición pidió que la Justicia investigue a Mario Ishii

La intervención a su vez derivó en el despido de 85 empleados del área, más la contratación de nuevos agentes. En el video viralizado el intendente hizo referencia a esa corrida masiva de municipales. Ishii les recordó que no los había separado preventivamente de sus funciones. Por el contrario, dijo, "los bancó".

Sobre la “falopa” supuestamente comercializada de forma ilegal, en el municipio afirman que Ishii se refirió a rumores de las redes sociales. Según esas versiones, los trabajadores de las ambulancias vendían psicofármacos, aprovechando la situación de emergencia sanitaria. El gobierno de José C. Paz, sin embargo, nunca realizó la denuncia penal correspondiente.

Tras la polémica protagonizada por el intendente, el gobierno bonaerense optó por defender a Ishii. El jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, opinó: “Fue una frase sacada de contexto. Es un intendente que trabaja de sol a sol, por eso en cada elección desde que ha empezado sus mandatos ha podido revalidarlos. Creo que los paceños están muy contentos y nosotros estamos muy conformes del trabajo conjunto con el intendente Ishii, que trabaja, le pone el cuerpo a los problemas y los soluciona”. Pese a esa señal de apoyo público, cerca de Kicillof tampoco pretenden inmolarse en favor del veterano mandatario. “Que se haga cargo de sus actos y de las explicaciones que tenga que dar”, expresan.

Ishii asumió como intendente de José C. Paz en 1999, cinco años después de que el distrito se escindiera del partido General Sarmiento. Al finalizar su último mandato habrá cumplido 24 años al frente del municipio luego de renovar su cargo en las últimas cinco elecciones. En 2013 tomó licencia hasta 2017 para asumir como senador bonaerense y dejó cuidando su sillón a Carlos Urquiaga. Ishii es uno de los últimos sobrevivientes entre los barones del conurbano.

AF CP