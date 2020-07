Mario Ishii se defiende: "Falopa es todo lo que es Rivotril y ese tema"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, salió a aclarar la polémica en torno a sus dichos acerca de encubrir la venta de drogas en el municipio que lidera y aseguró que "hay malicia para sacar el video en este momento", en tanto que sostuvo que con "falopa" se refería a "rivotril y esas cosas".

"Tuve una discusión fuerte con los empleados de emergencia que no estaban saliendo. Bajé a hablar y salió el exabrupto", explicó Ishii en declaraciones al programa Alguien tiene que decirlo, que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

"Tenía que sacar a la gente a laburar y un chofer de la ambulancia me filmó. No encubro nada. Al contrario: se malinterpretó lo que dije", explicó Ishii. El jefe municipal pidió, además, que lo "dejen laburar": "Ya está, si quieren que vaya a la Justicia, voy a aclarar lo que haya que aclarar".

"Estoy en contra del narcotráfico. Lo dije varias veces", aseguró Ishii, en tanto que aclaró que "falopa es todo lo que es rivotril y esas cosas".

Durante el video que se filtró, en el que Ishii conversa con empleados municipales, se lo escucha decir: "Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".

En la escena, el histórico intendente del conurbano discute con empleados municipales del área de Salud que reclaman mejores condiciones laborales y lanza aquella frase que lo terminó volviendo el centro de un gran revuelo político.

Berni defendió a Ishii tras su frase sobre la "falopa": "Tiene una gran capacidad de gestión"

Por otra parte, se refirió al estado del Municipio y a los recientes casos de coronavirus que allí tuvieron. "En el Conurbano hay que mirar bien los números porque muchas terapias de los hospitales están colapsadas. No es lo mismo el Conurbano que una localidad que está a cientos de kilómetros", remarcó. Y agregó: "El Hospital que inauguramos no hace tanto en José C. Paz está a punto de desbordarse".

En ese sentido, sostuvo que "por cómo se estaba manejando el área de salud, nosotros no estábamos preparados para enfrentar una pandemia".

"Estoy comprando tubos de oxígeno de 8 metros. Tenemos 50 para ayudar a las terapias porque se llenan", aseguró."Estamos trabajando mucho para pedirle a la gente que se quede en sus casas. Tenemos más de 1500 casos de COVID en el municipio y el Hospital se desborda a cada rato. Estamos trabajando que eso no ocurra", indicó.

"Pedí fuerzas nacionales para ayudar en mi distrito, ya que la policía local no daba abasto contra la delincuencia y el narcotráfico", remarcó.

Fuente: Noticias Argentinas