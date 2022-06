Gasoducto Néstor Kirchner: el ingeniero que estaba a cargo del proyecto contó el motivo de su renuncia

El ingeniero civil Antonio Pronsato, quien estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de ENARSA, se refirió a la causa relacionada al proyecto del gasoducto Néstor Kirchner tras presentarse a declarar ante el juez federal Daniel Rafecas y manifestó que "inexplicablemente se empezaron a relantizar" los avances de la obra.

"Cuando mi equipo y yo entramos en febrero, en dos meses aceleramos todas las cuestiones dentro de la Ley de manera increíble. Conseguimos la manera básica y necesaria para plantear cualquier licitación, la conseguimos en una semana", comenzó diciendo el ex funcionario en declaraciones a La Inmensa Minoría, por Radio Con Vos.

Entonces, señaló que en la fecha de la última Semana Santa comenzaron a ocurrir demoras que derivaron en "determinaciones que no se tomaban". "Me reunía con Agustín Jerez (Energía Argentina), pero no se tomaban las decisiones. Me decían ‘sí, sí, sí’ y las cosas no sucedían".

Antonio Pronsato, ex titular de la unidad ejecutora del Gasoducto Néstor Kirchner.

"Si las cosas se lentifican y nadie me lo explica y llegaba un momento que era una no conversación. Mi única opción fue avisar e irme", sostuvo Pronsato sobre su renuncia el pasado 30 de mayo, antes de la salida del ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Por otro lado, el ingeniero negó haber sido objeto de tráfico de influencia o negociación incompatible por parte de algún funcionario, con el fin de beneficiar a alguna empresa en particular para la licitación. Sin embargo, afirmó que no sabía quiénes eran los responsables "de trabar" el avance de la obra que transportará gas desde Vaca Muerta, "sino se lo hubiera dicho al juez".

"Íbamos a hacer un milagro. Queríamos hacer un gasoducto único en Sudamérica y de los pocos en el mundo por su técnica y con una velocidad nunca vista", agregó acerca del proyecto.

El ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Por último, consideró: "El Gasoducto se tiene que hacer. Una vez que arranca no se puede parar porque los costos pueden ser muy grandes, puede quedar trunco que casi es lo mismo que nada".

En su declaración ante el juez Rafecas, Pronsato también aportó explicaciones técnicas de los caños para el gasoducto. En ese sentido, dijo que los de 36 pulgadas son los más eficientes y adecuados para la obra y descartó la posibilidad de que se utilice chapa naval. Además, dijo que se hizo cargo del rechazo a pedidos de prórroga de otros posibles oferentes y advirtió que en la licitación de válvulas ningún oferente cumple con los plazos de entrega.

FP/fl