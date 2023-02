Caso D'alessio: apareció muerto de un disparo un custodio procesado del falso abogado

Eduardo Ariel Menchi, que fue procesado junto con el falso abogado Marcelo D’Alessio, de quien simulaba ser su guardaespaldas, apareció muerto con un disparo en la cabeza dentro de su domicilio. El hombre estaba a la espera del juicio oral por la causa en la que estaba imputado por asociación ilícita, extorsión y tráfico de influencias.

El hecho ocurrió el pasado 19 de enero pero se conoció este lunes dentro del expediente que lleva el Tribunal Oral Federal (TOC) 8, para juzgar a D’Alessio junto a un ex espía, un fiscal y dos ex agentes de la Policía Bonaerense, entre otros acusados. Menchi, apodado como "Chispa", fue hallado en el interior del baño del departamento que alquilaba por su ex esposa, que se dirigió al inmueble porque no contestaba los llamados.

Según el acta de defunción, la muerte fue constatada por el médico forense Héctor Enrique Di Salvo y la causa fue señalada por “lesiones cráneo encefálicas por proyectil”. La causa quedó en manos del juez Guillermo Rongo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 22, y aunque las primeras pruebas indicarían un presunto suicidio, el expediente se mantiene abierto.

Aunque falta que se analicen diferentes circunstancias, las pericias no arrojaron por el momento que un tercero estuviera implicado en su muerte: no se encontraron registros de lucha, ni de forzamiento de cerraduras o lesiones defensivas en el cuerpo de Menchi.

"Chispa" es el segundo acusado en esta causa que aparece muerto en medio de amenazas sospechosas, tras lo ocurrido en 2021 con Carlos Liñani, también hallado muerto en su departamento. Por ese motivo, funcionarios del TOC 8 se comunicaron informalmente con el resto de los procesados para advertirles lo ocurrido y preguntarles si habían detectado alguna situación irregular que los hiciera pensar que su vida está en riesgo.

Eduardo Menchi simulaba ser custodio de Marcelo D'alessio y lo había recomendado para ingresar a la AFI.

Menchi estaba imputado desde el 19 de junio de 2019 por el primer juez de la Causa D’Alessio, el entonces magistrado federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Fue procesado junto con Mariano “Alemán” Díaz, el otro supuesto custodio, acusado de intervenir en operaciones de amedrentamiento y “puesta en pánico” de supuestas víctimas de las “operaciones” extorsivas de D’Alessio.

En abril de 2022, el actual juez de la causa, Julián Ercolini, elevó a juicio oral a –entre otros- D’Alessio y Menchi bajo cargos de “asociación ilícita, extorsión, tráfico de influencias agravado por hacer valer indebidamente dicha influencia ante un miembro del Ministerio Público y coacción”.

El departamento donde fue encontrado muerto Carlos Liñani.

Según el expediente, hubo una reunión en 2018 en el hotel NH de la Ciudad de Buenos Aires entre Menchi, D'alessio los agentes de inteligencia Ricardo Bogoliuk y Pablo Pinamonti. En ese contexto, D'alessio les habría presentado a "Chispa" para que se "incorporara como agente inorgánico" de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia).

Este caso también salpicó al fiscal federal Carlos Stornelli, que impulsaba la causa conocida como "Cuadernos", ya que un empresario aseguró que D'alessio le habría pedido dinero para no incluirlo como uno de los acusados en el caso. Pero el juez Ercolini no lo envió a juicio porque su caso sigue siendo discutido en instrucción y dos fiscales ya habían solicitado desvincularlo del hecho.

La otra muerte dentro de la investigación

El ex empleado de Aduana Carlos Liñani, que también estaba procesado en la causa D’Alessio, fue encontrado muerto en su departamento del barrio de Palermo, el 21 septiembre del 2021. Su cuerpo yacía en el living y se halló una manguera plástica conectada a un caño de gas flexible; la puerta y las ventanas estaban cerradas por dentro y las hendijas selladas con cinta.

La causa se cerró como suicidio y el juez Martín Bava ordenó allanamientos en el lugar para secuestrar cualquier material que pudiera estar relacionado con el caso de D’Alessio, pero tras el operativo se radicó una denuncia por hurto ya que faltaban algunos elementos.

En el caso D'alessio, además del falso abogado se encuentran acusados los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro y el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone.