Aplicarán un nuevo sistema sanitizante en los ferrocarriles

Luego de diferentes pruebas realizadas en laboratorios y en formaciones ferroviarias, la directora Científico-Técnica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos Malbrán”, Claudia Perandones, afirmó ayer que la aplicación de un nuevo sanitizante en el transporte público, además de la implementación de los test rápidos para la detección del coronavirus permitirán “las aperturas progresivas” de ese sector.

Se trata del Poli Hexa Metilén Guanidina (PHMG), y la validación se realizó sobre la base de un reporte en relación a agentes químicos y estrategias para disminuir el impacto del virus SARS-CoV-2.

“Las estrategias para reducir la carga viral en todos los transportes, sumadas a los test rápidos van a permitir las aperturas progresivas y abordar nuevas etapas de la pandemia”, afirmó Perandones, en declaraciones a la agencia Telam.

El PHMG tiene capacidad de eliminar el virus COVID-19, es menos agresivo que el hipoclorito de sodio, no es irritante en las concentraciones que se utiliza, no tiene olor penetrante, tiene efecto residual, no daña los tableros de control y no es corrosivo sobre los metales. El nuevo sanitizante, reemplazaría al que se utiliza hasta ahora, según explicaron el día de la presentación. El objetivo, claro está, apunta a continuar brindando soluciones para el control de la pandemia del coronavirus y de garantizar una movilidad segura al personal esencial.

La directora del Malbran explicó que el protocolo de aplicación del PHMG fue realizado por el Ministerio de Transporte, que conduce Mario Meoni, quien presentó otros potenciales candidatos para ser utilizados como desinfectantes en los trenes. En este sentido se estudiaron cuatro fórmulas y fue seleccionado el PHMG debido a que fue el que mejores resultados arrojó y principalmente por tratarse de un producto que tiene fabricación nacional. “Comparado con los otros candidatos, el PHMG tiene como principal ventaja que no requiere un lavado con desengrasante intercalado ya que no se inactiva el producto por materia orgánica y es 100% fabricado en Argentina”, destacó la funcionaria.

En relación con las Pruebas Rápidas de Antígenos para SARS-CoV-2, presentadas recientemente por el ministro de Salud, Ginés González García, permiten la detección específica de ciertas proteínas virales en apenas 20 minutos en muestras obtenidas a través de hisopados nasofaríngeos, nasales o en esputo y heces.