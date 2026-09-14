Argentina protestó ante Uruguay por la presencia de un stand británico en la Expo Prado que promocionaba las Islas Malvinas

El Gobierno argentino presentó una protesta formal ante la Cancillería de Uruguay debido a la instalación de un stand promovido por la Embajada Británica en la edición 2026 de la Expo Prado, una exposición agroindustrial y ganadera. El conflicto diplomático surgió tras constatarse que el pabellón utiliza el término en inglés para referirse al archipiélago y cuenta con material publicitario de carácter político.

Mediante la Embajada de la República Argentina en Montevideo, el Poder Ejecutivo elevó una carta de "rechazo" dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo el pasado 31 de agosto. La presentación oficial dejó en claro la postura histórica de la diplomacia nacional frente a estos eventos.

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"Esta representación desea expresar su rechazo a la presencia del mencionado 'escritorio' de las Islas Malvinas en la edición 2026 de la feria Expo Prado. En este sentido, la República Argentina agradece y valora el constante apoyo de la República Oriental del Uruguay a la posición argentina en la cuestión Malvinas", detalló el texto.

El motivo central del reclamo radica en la exhibición de un "escenario isleño" donde se reparte material impreso en español utilizando la denominación "Falklands". Según denunció la diplomatura argentina, le Embajada Británica dispuso folletos con argumentos políticos dirigidos al público local e invitaciones a visitar el archipiélago.

Entre las promociones expuestas en el pabellón, se incluyó una actividad comercial denominada "gin tasting". El anuncio convidaba a los asistentes del predio ferial bajo el lema: "Degustá el Gin de las Islas Falklands", lo que acentuó las objeciones por la comercialización de productos con esa marca territorial.

El stand de las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado de Uruguay

Sumado al despliegue publicitario, la Embajada Argentina alertó sobre la visita de representantes del autodenominado gobierno isleño. La diplomacia nacional remarcó que en el menos dos oportunidades asistieron supuestos miembros de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas.

Frente a este escenario, las autoridades argentinas lamentaron que se aproveche el tradicional marco de la Expo Prado para intentar validad el posicionamiento del Reino Unido. Además, solicitaron formalmente a las autoridades del país vecino no mantener contactos oficiales con ningún delegado de la administración de ocupación.

La queja también incluyó el pedido expreso de trasladar el malestar a la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), entidad encargada de la organización agropecuaria en Montevideo.

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En una primera instancia, la Cancillería de Uruguay remitió una comunicación formal al Parlamento en la que recomendaba a los legisladores evitar reuniones oficiales con enviados británicos procedentes de las islas. La sugerencia fue dirigida a la presidenta del Senado, Carolina Cosse, y al titular de Diputados, Rodrigo Goñi.

Sin embargo, la sugerencia ministerial desató cruces en el ámbito político oriental. El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, cuestionó que el escrito fuera enviado a los legisladores como una orden y catalogó el proceder institucional como improcedente.

Pese a sus críticas sobre la vía administrativa utilizada, el legislador aclaró que respaldaba el apoyo de Uruguay sobre los legítimos derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas. Tras la controversia generada en la cámara alta, el Ministerio de Relaciones Exteriores oriental dejó sin efecto la notificación inicial argumentando un "error involuntario".