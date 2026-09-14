El Gobierno reglamentó la nueva obra social de las Fuerzas Armadas y fijó su esquema de financiamiento

El esquema de salud del personal militar ya tiene su letra chica oficial. A través del Decreto 986/2026, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei aprobó el reglamento administrativo, contable y patrimonial que pone en funcionamiento formal a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), el nuevo organismo que centralizará la asistencia médica de los uniformados.

Uno de los puntos centrales del texto tiene que ver con la caja de la flamante entidad. El Ejecutivo fijó en un 8% la alícuota de las contribuciones patronales, es decir, el dinero que el Estado debe desembolsar mensualmente como empleador para sostener el sistema. Este porcentaje se calculará de manera directa sobre los haberes que perciben los militares en actividad, los empleados civiles que prestan servicios en los cuarteles y los propios trabajadores de la obra social.

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La reglamentación representa la etapa final de un proceso de reestructuración que arrancó en febrero de este año. A través de un decreto previo, la Casa Rosada había dispuesto la creación de la OSFA bajo la órbita del Ministerio de Defensa, sellando así el "divorcio" de las coberturas médicas entre el sector militar y los efectivos de las fuerzas de seguridad, que hasta ahora convivían bajo el paraguas del IOSFA.

En el marco de este desarme institucional, el diseño del Gobierno contempla que el Tesoro Nacional se haga cargo de absorber la deuda que arrastra el esquema de cobertura anterior. A su vez, la nueva normativa le otorga luz verde a la cartera de Defensa para dictar todas las resoluciones complementarias y operativas que hagan falta para aceitar el motor de la OSFA.

Con los números y el esquema legal sobre la mesa, el oficialismo busca dar por cerrada la transición de un área sumamente sensible para los cuarteles. En la mirada de la administración central, garantizar una estructura sanitaria exclusiva y ordenada forma parte de un plan más amplio diseñado para jerarquizar a las filas.

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Actualización salarial de la tropa

La puesta en marcha de la iniciativa coincide temporalmente con la recomposición de los bolsillos militares. Como parte de la misma política de jerarquización, el Gobierno instrumentó recientemente las nuevas escalas salariales que rigen desde agosto, cerrando así la actualización correspondiente al trimestre invernal.

La mejora en los ingresos alcanza a todos los escalafones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, sumando también a la Policía de Establecimientos Navales. Con la nueva grilla, las jerarquías máximas (Teniente General, Almirante y Brigadier General) pasaron a percibir haberes por encima de los 3,3 millones de pesos, mientras que en la base de la pirámide, los voluntarios y marineros de segunda clase cobran montos en torno a los 732.000 pesos.

A diferencia de la caja de la obra social, que ahora estrena sus propios mecanismos de recaudación patronal, los sueldos mantienen su fondeo tradicional. El Ministerio de Defensa ratificó que el total de estas liquidaciones mensuales se cubre íntegramente con las partidas presupuestarias regulares asignadas a la Administración Pública Nacional.

TC/AF