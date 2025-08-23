Ascenso y ocaso de un protagonista clave en el entorno íntimo de los Milei

Diego Spagnuolo, ex titular de la agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tuvo un ascenso y descenso meteórico en el universo de La Libertad Avanza. Pasó de ser un personaje muy cercano a Javier Milei a convertirse en alguien totalmente defenestrado por el oficialismo luego de que se conocieran sus audios revelando un presunto esquema de sobornos.

Ese viaje de Spagnuolo en el universo libertario tiene como punto de inicio el año 2020. En plena pandemia, el abogado intercambiaba opiniones sobre el aislamiento obligatorio y la economía con Milei, quien pidió conocerlo y entabló vínculo.

También, el abogado trabó relación en esos meses con Victoria Villarruel. Un libertario de la primera era, testigo de la conformación de LLA, le relató a PERFIL que el nexo entre Spagnuolo y Villarruel fue clave para que Milei lo designara como su abogado a partir de 2021. A partir de ese momento, el ex funcionario siempre se jactó de su cercanía con el actual Presidente. En reuniones privadas, durante 2023, decía que era amigo del entonces candidato presidencial y exhibía sus conocimientos sobre la marcha de la campaña. Una vez que Milei ganó el ballotage que lo convirtió en jefe de Estado, Spagnuolo se convirtió en un habitué del piso 21 del Hotel Libertador en el cual el economista pasó sus días antes de asumir la presidencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero los nexos y la confianza entre Spagnuolo y el hombre más importante del partido libertario volaron por el aire el último miércoles a raíz de los audios en los que el letrado describe un posible diseño de cobro de coimas. Con un agregado: acentuó que habló con Milei del tema y no tuvo respuesta.

Los audios generaron que el oficialismo deba desmentir de forma tajante una relación de amistad entre el ex integrante de Andis y el líder del Poder Ejecutivo. “El que es amigo de Milei no se jacta de eso”, es lo que señalaban del hombre que fue encontrado en un country en Pilar con una máquina de contar billetes cuando se consultó por el nexo.

Las críticas no se limitan a esa frase. En la Casa Rosada se remarca que el abogado deberá ir a la Justicia para probar sus dichos y se desentienden del escándalo. “Es un problema de Spagnuolo”, dicen, tratando de enseñar tranquilidad. A su vez, confirman que no hay una voz trucada: “Los audios son verídicos, son de él”.

Hay otro relato oficial en marcha para machacar contra Spagnuolo: que su gestión en la agencia de discapacidad no fue positiva por los pocos recortes presupuestarios que puso en práctica en los últimos meses y que se evaluó su salida en varias ocasiones. Una frase que no tiene pruebas fehacientes.