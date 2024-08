Aturdido por las derrotas, el Gobierno está inmerso en reproches y pases de factura

El gobierno de Javier Milei culminó una de sus peores semanas, con golpes externos de impacto total y un frente interno cada vez más convulsionado, lejos del orden. Un escenario de crisis que obligó al Presidente a ceder ante Mauricio Macri y hablar de “amenazas” hacia su persona sin ofrecer pruebas, con renovadas críticas contra “la casta”.

Los tres traspiés que sufrió el oficialismo en el Congreso (la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el rechazo en Diputados al DNU que otorgaba 100 mil millones de pesos de fondos reservados para la SIDE, y la sanción del proyecto de movilidad jubilatoria en el Senado) no fueron gratuitos y calaron hondo en La Libertad Avanza, con plena conciencia del estado de debilidad en que se encuentra.

“Era una semana para seguir explotando el tema Alberto Fernández y Fabiola Yañez, y nuestros problemas coparon la agenda pública”, le dijo a PERFIL un libertario de diálogo fluido con Milei. Otro alfil de LLA agrega que todas las inconsistencias de la fuerza violeta afloraron en los últimos días y que el panorama fue generado pura y exclusivamente por “los errores no forzados”. “Nosotros nos generamos todos los quilombos”, se quejó una voz libertaria que transita los pasillos de Balcarce 50.

En la hilera de equivocaciones, aparecen la subestimación de lo que podía llegar a suceder en el Parlamento, la falta de conducción política para enhebrar una estrategia y, además, la escasez de actores con volumen para llevar adelante una negociación, que al menos pueda abrir chances de estirar plazos o consagrar modificaciones. En ese marco, se apunta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien estuvo muy activo durante todo el proceso de la ley Bases, pero en la semana no se involucró.

Desde el entorno de uno de los legisladores de LLA expresan que todavía no comprenden cómo el ministro coordinador no apareció en escena. Aunque del lado de Francos cruzan la afirmación y dicen que se encargó de monitorear la gestión, porque ese es su rol. De todos modos, el funcionario rompió el silencio el miércoles, el día del traspié en la Cámara baja, para cuestionar la actitud del PRO en torno al decreto y no evitó mencionar a Macri. “Su Gobierno ha tenido varias causas y denuncias por estos temas. Sabe que el Estado necesita de fondos para asignar a la seguridad nacional”, lanzó.

También, en el oficialismo se pone la lupa sobre los Menem con injerencia, Martín, el presidente de la Cámara baja, y Eduardo “Lule” Menem. A los dos, que responden a Karina Milei, se les achaca no poder ordenar la tropa propia ni tampoco establecer lazos con la oposición dialoguista.

Precisamente, la falta de armonía entre los propios es tema de preocupación en la Casa Rosada. Hay peleas constantes, denuncias cruzadas, como la que realizó Lourdes Arrieta a Nicolás Mayoraz por violencia de género, y dirigentes que no se alinean, con el senador Francisco Paoltroni a la cabeza, quien criticó al candidato del oficialismo para la Corte Suprema, Ariel Lijo, y disparó duras críticas contra el asesor Santiago Caputo.

Todo ese combo, de acuerdo a una fuente oficial, obliga a revisar qué se debe hacer con los legisladores díscolos y anticipan movimientos a partir de la semana próxima, con reuniones incluidas. De todos modos, un dirigente del partido gobernante dice que no es posible expulsar a un integrante del bloque y, por si fuera poco, los cuestionados van a presentar batalla.

Bajo este marco, en el Gobierno saben que requieren si o si de los integrantes del Congreso de la fuerza amarilla. Sin ellos, no hay posibilidad de avances parlamentarios. Milei también lo sabe y tuvo que ceder ante Mauricio Macri, quien apoyó el veto al proyecto de movilidad jubilatoria que sancionó la Cámara alta.

Cerca del jefe de Estado, remarcan que existió un compromiso de reuniones periódicas, sin conexión con el entorno libertario que tanto irrita al titular del PRO (en referencia a Santiago Caputo y Karina Milei) y con conversaciones sobre dos temas que al exdirigente de Boca le interesan.

Uno es el futuro de la licitación de la Hidrovía. “Es un negocio de 300 millones de dólares, por eso está interesado”, expresaron en Balcarce 50. El otro tiene que ver con la postulación de Lijo para el máximo tribunal, un magistrado que el hombre del PRO desaprueba. Hay versiones encontradas: una, que el Presidente sabe que existen dificultades para que su pliego avance en el Senado, incluso con resistencias entre los propios, y que no habrá esfuerzos para que progrese. La otra es que, pese a todo, el oficialismo no piensa retroceder con su candidato y que, como dice un funcionario de relevancia en la cartera judicial, “los votos aparecerán”.

El Presidente aprovechó la crisis para cargar responsabilidad en la casta y señalar que “está amenazado”, pero sin dar argumentos. “Hay una amenaza estricta sobre mi persona, y a la casta política eso le puede gustar porque es el resultado que busca sin ensuciarse las manos”, expresó.

Incluso, habló de que lo podían asesinar. “¿Acaso no se llevaron puesto a un fiscal?”, expresó en alusión al fallecido fiscal Alberto Nisman.

Los legisladores díscolos, afuera

Las tensiones internas en los bloques libertarios del Congreso, con peleas y resquemores, tendrán consecuencias: Karina Milei ya dio la orden de expulsar del bloque a Lourdes Arrieta, la diputada que cargó contra Martín Menem, el presidente de la Cámara, y denunció por violencia de género a su compañero Nicolás Mayoraz.

En Balcarce 50 comenzaron a señalar que la semana próxima habrá cambios en el bloque y apuntaron contra Arrieta, aunque saben que otros miembros de la fuerza mantienen malestar, como Marcela Pagano, quien en varias ocasiones dio señales de desacuerdos. En el caso de Arrieta, expresaron que el martes se sellaría su salida.

No será la única baja que tendría LLA: Francisco Paotroni, el senador que cuestionó la candidatura de Ariel Lijo y reveló cruces de alto calibre con Santiago Caputo, también pretenden expulsarlo. Aunque sus allegados dicen que dará pelea y no será sencillo que lo echen. “Lo van a tener que sacar muerto”, dicen quienes lo conocen.