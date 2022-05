Axel Kicillof apoyó a Mayra Mendoza: "Los que atacan o inventan, den una vueltita por Quilmes"

Luego de que la justicia ampliara la acusación contra Mayra Mendoza por un supuesto desvío millonario de fondos en Quilmes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le mostró su apoyo en un acto y apuntó contra quienes "se dedican a mentir y difamar".

La integrante de La Cámpora llegó hasta el acto celebrado por Kicillof y el ministro de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, donde se relanzó un programa de voluntariado llamado “Bonaerenses solidarios”, destinado a brindar ayuda en merenderos y barrios populares.

En un pasaje de su discurso, el gobernador de Buenos Aires apoyó a la intendenta de Quilmes que está sospechada de desviar 535 millones de pesos a cooperativas que estaban vinculadas con funcionarios locales y que además estaría resguardado en una cuenta off shore en Miami, Estados Unidos.

“Quiero hacer este comentario a los que se dedican a mentir y difamar a Mayra. El ataque se inició los primeros días de su gestión. Les quiero pedir a los que atacan o inventan, que se den una vueltita por Quilmes, y que vean cómo Mayra está dando vuelta la vida a los vecinos en todas las áreas. Después de cuatro años de abandono, que nadie vino de lo que pasaba, vemos un municipio que se está moviendo”, dijo el mandatario.

En los últimos días, el fiscal Ramiro González decidió ampliar la denuncia. Dentro de la acusación están contemplados los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos.

Para Kicillof, sin embargo, se trata de una "campaña negativa" que busca afectar la gestión de Mendoza, intendenta quilmeña desde el 2019.

“Tanto golpe, tanta acusación, campaña negativa y medio de comunicación trabajando, no hace más que reafirmar nuestra convicción que Mayra es la intendenta que Quilmes necesita, eso es lo que les jode”, dijo Kicillof.

Andrés "Cuervo" Larroque, que además de funcionario es secretario general de La Cámpora, también defendió a la militantes camporista. ”Venimos a bancar a la compañera. A decir que a más ataques, más fuerza nos da para ir transformando la realidad”, sostuvo.

Mayra Mendoza se defendió de las acusaciones

"Me acusan de desvío de fondos de cooperativas a Miami y que se les da el subsidio a cooperativas que no trabajan. Todas mentiras. Otra vez se trata de una noticia, un título que lo plantean como verdad, pero que no es así. Lo único cierto es que sí hay cooperativas en Quilmes trabajando. Con todas estas denuncias sobre hechos falsos me vi en la obligación de ver cómo explicaba a los vecinos que esto que plantean de manera tan fuerte y como una certeza, no era cierto. Por eso decidí autodenunciarme", dijo Mendoza en diálogo con Página 12.

Cuando el escándalo estalló, la intendenta de Quilmes decidió autodenunciarse. "Pusimos a disposición de la Justicia todos los expedientes y la información que necesiten y se ratifique que se trata de más mentiras. Hablan de un monto de 535 millones de pesos, dato real que toman del Boletín Oficial del municipio, pero se trata de convenios anuales con las cooperativas, es decir que esa cifra está anualizada", aclaró.

"Obviamente soy consciente que soy un objetivo del poder real, del poder mediático en principio y del económico, porque ambos forman parte de lo mismo. Me atacan por lo que represento: una intendenta de La Cámpora, mujer y medianamente joven", cerró.