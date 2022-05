Andrés Larroque, sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Con la unidad no alcanza"

El ministro de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a manifestar su posición sobre los problemas en la cúpula del Frente de Todos y pidió resolver "los problemas de fondo", aludiendo una "cuestión moral".

Como secretario general de La Cámpora, la agrupación comandada por Máximo Kirchner, la palabra del funcionario kicillofista suele tomarse como parte de la línea dura del cristinismo, más allá de que aclare que se trata de opiniones a título personal.

Sin portar el lanzallamas contra el gabinete nacional como en anteriores oportunidades (“La generosidad de Cristina no es recíproca de parte de Alberto y otros sectores”, entre otras frases), Larroque develó que hay charlas en el subsuelo del Frente de Todos pero las diferencias persisten, a tal punto de no lograr que se aúnen criterios.

“Hay conversaciones permanentemente. Yo no quiero profundizar en algo en lo que ya he sido claro. Más allá de las charlas y las buenas intenciones, es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no, no hay política social que alcance”, expresó en diálogo con Todo este ruido por Radio Provincia AM1270.

"El Cuervo" eligió ser más diplomático que en los primeros días de mayo, cuando apuntó contra la trinidad albertista que conforman los ministros de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni. Entonces, manifestó que los tres integrantes del gabinete están "construyendo la derrota" para el 2023 y remarcó que es Alberto Fernández quien tiene la posibilidad de revertir esa situación.

Esta vez, sin embargo, se mostró menos preocupado por la posición electoral del Frente de Todos. “Hay que resolver los problemas de la gente por una cuestión moral. Es muy difícil prever escenarios electorales y tampoco me parece bien hacerlo frente a gente que pasa por tantas dificultades”, expresó.

Posteriormente, redefinió el viejo axioma que desde el frentetodismo instalaron como descripción de la unidad en 2019: "Sin Cristina no alcanza y sin ella no se puede". Para Larroque, “sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza”.

Esta definición lo acercó al Presidente, quien se refirió a la interna el último 28 de mayo en Chaco, en una reunión institucionalizada del Frente de Todos chaqueño. “Nunca más debemos dividirnos, el día que lo hicimos Mauricio Macri fue presidente”, expresó Alberto Fernández. Tal vez sean esas "buenas intenciones" que Larroque mencionó las que siguen mostrando una unidad que por abajo está cada vez más agrietada.

GI/fl