Axel Kicillof: "Si los números no bajan, habrá que ir a una cuarentena mucho más dura"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó esta tarde a quienes dicen "mentiras" y "manipulan", al decir que los "problemas económicos en la Argentina son culpa de la cuarentena".

"En el mundo son por la pandemia, pero cuando hay problemas económicos en la Argentina son culpa de la cuarentena. Se nota mucho, por suerte no son tantos, pero lamentablemente no se pueden aceptar esas mentiras", resaltó el mandatario bonaerense.

En la Quinta de Olivos, Kicillof destacó: "Lo que está dañando la salud y la economía es un virus que no tiene cura".

A su vez, afirmó que "hay en el mundo una cuarentena intermitente" por "rebrotes o una mudanza del virus de algunas regiones a otras".

"Lo que estamos viendo es como aquellos países que parecían tener controlados los contagios hoy tienen rebrotes o una mudanza del virus de algunas regiones a otras. Hay en el mundo una cuarentena intermitente. Digo esto porque hay quienes venden que la pandemia ya pasó, que es un tema argentino", resaltó.

Por otro lado, destacó que ante la pandemia el oficialismo y la oposición trabajan "juntos" y reclamó a otros sectores que "no traten de politizar la pandemia".

Fernández: "Vamos a mantener el ATP y el IFE para los que los necesiten, el Estado no los va a abandonar"

"Teníamos un sistema muy débil y lo fortalecimos. Fue porque el oficialismo y la oposición pudimos trabajar unidos", subrayó el gobernador, al tiempo que agradeció al presidente Alberto Fernández por haber propiciado la "coordinación" con el jefe de Gobierno porteño y los gobernadores "a pesar de las diferencias en lo ideológico o lo partidario".

Y en este sentido, subrayó: "No traten de politizar la pandemia, porque estamos mostrando que es el camino equivocado".

Además, pidió esta tarde tener una "visión más humana" del coronavirus, porque "detrás de los números hay personas". "Hoy lamentamos 3.437 decesos, pero el 20 por ciento son menores de 60 años. Nadie está exento de que la enfermedad toma una forma grave", advirtió Kicillof.

"Los que murieron por coronavirus perdieron en promedio 11 años de vida. No nos dejemos llevar solamente por los números, pensemos a dónde nos puede llevar", resaltó el gobernador.

Todo sigue igual: Fernández, Kicillof y Larreta anunciaron una cuarentena "sin cambios" para el AMBA

El gobernador bonaerense afirmó este mediodía que le "preocupa el sector privado de salud" porque "tienen un 74% de ocupación".

"Preocupa el sector privado de salud, de obras sociales y prepagas, que está básicamente en la Ciudad de Buenos Aires. En promedio el sistema privado está en la Ciudad, pero lo compartimos porque hay muchísimos afiliados de prepagas que están del otro lado de la General Paz, hoy tienen un 74% de ocupación. Es muchísimo", enfatizó.

Kicillof reiteró la advertencia sobre que "si los números no bajan" habrá que "ir a una cuarentena mucho más dura". "Sepan que si los números no bajan, va a haber que ir a una cuarentena mucho más dura, porque si no las camas se llenan y no podemos permitir que alguien se quede sin su derecho", destacó. Y concluyó: "La esperanza está en la vacuna, ya que no se puede esperar que esto naturalmente pare".

J.D. / CP