El Banderazo del 12O contra el Gobierno se empieza a palpitar en redes

Como sucedió en los últimos feriados, sectores de Juntos por el Cambio convocaron para este lunes 12 de octubre a través de redes sociales a un nuevo "banderazo" contra el Gobierno, que se realizará a través de concentraciones de protesta en el Obelisco porteño y en ciudades de todo el país.

Con los hashtags #12OSomosLibres, #12O, #12Oyovoy, #todosperotodosalascalles y #12OctubreTodosAlaCalle la convocatoria motorizada a través de Twitter es a partir de las 17:00 de este lunes, en coincidencia con el día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El abanico de reclamos es variado, pero encabezan la denuncia por corrupción de funcionarios y dirigentes ligados al actual Gobierno, sumado a la iniciativa para anular los traslados del jueces que investigan a Cristina Kirchner.

Bullrich convoca a marchas anti K pero busca no espantar a los moderados de JxC

También se reclamará la vuelta de las clases en aulas de instituciones educativas, y algunos sectores pedirán que se habiliten nuevas actividades que se encuentran restringidas en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Una de las figuras que impulsa la convocatoria a la marcha es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien expresó que el "banderazo" es para pedir "por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos".

Por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos. El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera, en mi vehículo, junto a millones de ciudadanos de todo el país, en defensa de la República. #12OSomosLibres pic.twitter.com/bInNrwe5WC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 6, 2020

"El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera, en mi vehículo, junto a millones de ciudadanos de todo el país, en defensa de la República", manifestó la opositora en su cuenta de Twitter.

Con Bullrich al frente, organizan marcha opositora contra "la agenda clandestina de Cristina"

En una grabación, amplió los motivos que la empujan a salir a la calle con su auto a defender las causas que considera justas y denunciar los "atropellos" que a su entender que están llevando adelante desde el Gobierno.

"El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha. Voy porque creo que tenemos que salir de esta situación en la que estamos miles de empresas, comercios, trabajadores, estudiantes; todo el país en la debacle total por una situación que se podría haber evitado. Y los estudiantes, que no vuelven a estudiar, los chicos en sus casas sin escuelas, destruyendo un año de educación", dijo Bullrich.

Por su parte, la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo también llamó a concentrar este lunes. "A la agenda del odio, de la impunidad y del miedo, la confrontamos marchando pacíficamente. Cuanto menos escuchen más vamos a alzar nuestra voz #12O #YoVoy", tuiteó.

A la agenda del odio, de la impunidad y del miedo, la confrontamos marchando pacíficamente.

Cuanto menos escuchen más vamos a alzar nuestra voz #12O #YoVoy pic.twitter.com/cjzxprjgEM — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) October 6, 2020

El diputado nacional Fernando Iglesias también convocó y dijo que va a concurrir a la protesta: "Como en todas las marchas desde 2008 y todos los banderazos 2020, mañana estaré participando en el #12OBanderazoPorLaRepublica Con barbijo y tomando todas las precauciones, el #12OctubreTodosAlaCalle en todas las plazas del país. Ojalá seamos muchos".

Como en todas las marchas desde 2008 y todos los banderazos 2020, mañana estaré participando en el #12OBanderazoPorLaRepublica

Con barbijo y tomando todas las precauciones, el #12OctubreTodosAlaCalle en todas las plazas del país.

Ojalá seamos muchos. pic.twitter.com/YXD3eQAG40 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 11, 2020

El diputado Waldo Wolff también fue otro que se sumó a la convocatoria al igual que se espera la asistencia a la protesta del ex secretario de Medios, Hernán Lombardi. En tanto, también convocaron a salir a las calles la ex diputada Cynthia Hotton, referente del partido Valores y activista contra la legalización del aborto, y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, crítico del kirchnerismo.

