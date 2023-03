El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, calificó al presidente Alberto Fernández de “ingrato” y dijo que si Néstor Kirchner reviviera “lo sacaría a patadas” de la presidencia.

En un nuevo capítulo de su tirria contra el Jefe de Estado, el funcionario de Axel Kicillof no tuvo contemplaciones y volvió a dejar en claro sus diferencias irreconciliables en un programa de televisión.

La semana pasada, había dicho que Fernández no era siquiera un “muerto político” porque “los muertos no molestan”. El año pasado, había pedido con una crítica incluso a Cristina Fernández de Kirchner: “El que trajo al borracho que se lo lleve”.

Molesto por el off the récord que dio a conocer El Destape respecto a una idea presidencial de “terminar con 20 años de kirchnerismo”, Berni dijo que el off es usado por “los traidores”.

“¿No dijo en off que él quería ser candidato para terminar con el reinado de 20 años de kirchnerismo? Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados es un ingrato”, dijo el ministro.

Posteriormente, se mantuvo en el mismo tono crítico que viene teniendo con el mandatario nacional. “Si Néstor se levanta de la tumba, me parece que saca a patadas en el orto a Alberto”, planteó.

Sergio Berni: "Alberto Fernández no es un muerto político porque los muertos al menos no molestan"

Si bien destacó que sus críticas siempre son con respecto, agregó: “Un hombre que dice que se le murió su mejor amigo que era Néstor y maltrató, como maltrató a su viuda, me parece que es un ingrato”.

También habló de la gestión fernandista a partir de actitudes pasadas. “Si en su vida privada se comportó de esa manera, ¿Usted pensaba que se iba a comportar de manera distinta? ¿Por favor!”, expresó.

Sin embargo, no consideró que la elección de Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos haya sido un error de la Vicepresidenta. “El que lo eligió habrá confiado en su capacidad, como le digo, yo cuando una persona actúa en su vida privada de una manera, no espero que en lo público lo haga distinto. Me parece un ingrato, como ya lo dije”, manifestó Berni en diálogo con Somos Buenos por TN este martes.

Fernanda Vallejos, sobre la reelección de Alberto Fernández: "No tiene posibilidades de ganar ni a las figuritas"

Qué dijo Berni habló de la falta de estrategia electoral del peronismo

Alejado del kirchnerismo y enfrentado con La Cámpora, a quien calificó como una agrupación endogámica, Berni se mostró preocupado por la falta de rumbo del Frente de Todos de cara a las elecciones.

“Lo que no puedo permitir es que el peronismo aún no tenga una estrategia electoral hacia donde marcha en materia electoral. Eso me parece atentar contra el peronismo”, manifestó.

Finalmente, cerró con una crítica hacia Alberto Fernández, a quien acusó de haber dañado al peronismo.

GI/fl