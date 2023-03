Fernanda Vallejos, quien ha criticado al presidente Alberto Fernández desde que inició la interna dentro del Frente de Todos, salió a cuestionarlo una vez más en relación a la política económica implementada por el exministro Martín Guzmán y no dio lugar a una posible reelección del mandatario.

"Alberto Fernández no tiene posibilidades de ganar ni a las figuritas", sentenció la exdiputada nacional sobre el Presidente, en diálogo con Romina Manguel durante el programa No Deje Para Mañana por Radio Con vos 89.9.

Asimismo, tras el anuncio del ex jefe de Estado de que no se presentará a las próximas elecciones, señaló: "La decisión de Macri se caía de maduro. Cristaliza que no llega a los dos dígitos de intención de voto, la imagen negativa altísima que tiene no se mueve y es lógico que así lo sea".

"Aún cuando este gobierno no satisface las expectativas que tuvo la sociedad cuando lo votó en 2019, para nada borra el desastre que hizo Macri entre 2015 y 2019, empezando por la bestial toma de deuda externa y por haber metido al FMI en la Argentina. Eso no se olvida, no se borra fácilmente", sostuvo.

En esta misma línea, enfatizó: "Es el karma de la impopularidad que rodea a Macri, que es denso para cualquier político. Cada uno cosecha su siembra".

Vallejos descartó la viabilidad de una reelección de Alberto Fernández.

Retomando sus críticas hacia el presidente Alberto Fernández, y esta vez vinculándolo al exmandatario, manifestó: "A Alberto lo persigue el mismo karma de impopularidad que a Macri. ¿Quién quiere ir a la elección con un candidato perdedor?".

"Quien quiere llevar a un Presidente a una PASO sabiendo que va a perder para debilitar a un gobierno en una situación además complejísima en materia económica", continuó Vallejos en referencia al temor existente en el Frente de Todos de que se profundice la crisis económica en caso de que Fernández sea derrotado durante las Primarias.

En este contexto, apuntó contra el exministro de Economía, Martín Guzmán, ya que lo considera responsable de la crisis económica que atraviesa el país por su "mala gestión", junto a "la herencia de Macri", el paso de Matías Kulfas y "eventos exógenos a la gestión", como la sequía.

La exdiputada afirmó que le gustaría ver a Cristina y Axel Kicillof en una misma boleta.

Por otro lado, la economista allegada a la vicepresidenta afirmó que no hubo un "renunciamiento" de esta y añadió: "Hay una estrategia proscriptiva contra Cristina de parte del Poder Judicial y eso no se escapa a Juntos por el Cambio, son parte del mismo entramado de poder".

Además, tras ser consultada sobre los dichos de Patricia Bullrich donde planteó que CFK no quiere presentarse porque "tiene miedo de perder", Vallejos aseguró que es al revés y que JxC y la titular del PRO son quienes tienen miedo "por eso se la persigue y se la proscribe". "Cristina no tiene miedo. Patricia Bullrich está proyectando", remarcó.

"Cristina nunca ejerció cargos puesta a dedo por nadie, fue siempre el pueblo el que la puso en los lugares que le ha tocado ocupar, de la misma manera que el pueblo la pone en el lugar de jefatura de un movimiento político que no necesita ni formalidades ni presidir partidos porque hay un vínculo que trasciende a cualquier formalidad", expresó.

"La movilización popular va a lograr romper la proscripción a Cristina", afirmó con seguridad e indicó que "sin la vicepresidenta la ingeniería electoral es compleja", ya que la calificó como la "candidata natural" del espacio político y "la que más mide".

De no ser Cristina Kirchner la candidata, la exdiputada destacó la figura del gobernador Axel Kicillof por ser "el que mejor replica el cariño y vínculo", además aseguró que tiene "una enorme capacidad de gestión". Aunque insistió en que le gustaría verlos a ambos en una misma boleta.

"No sé si hay un candidato que deje absolutamente contentos a todos. Es claro que algunos y algunas pueden dejar contentos a la mayoría y no disconformes al resto. El que gana conduce y el que pierde acompaña", concluyó más allá de sus preferencias personales de cara al escenario electoral.

AS/fl