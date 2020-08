"Botón Rojo" | Katopodis: "No se puede flexibilizar la cuarentena si aumentan los casos"

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, señaló este martes 11 de agosto que "si aumentan los casos" de coronavirus "no se puede flexibilizar la cuarentena" y consideró que se trata de una decisión "de sentido común".

"Seguramente vamos a transitar las próximas semanas, semanas difíciles pidiéndole a la comunidad la mayor responsabilidad en el cuidado y, seguramente, con pocas posibilidades de ampliar actividades y sectores", agregó el funcionario. Katopodis formuló estos conceptos esta mañana tras arribar al aeropuerto de la ciudad de Bahía Blanca, donde participa del anuncio de obras públicas, entre otras actividades.

En ese marco, Katopodis sostuvo que "hay que esperar los anuncios" de los próximos días, de cara a la finalización el próximo domingo de la actual etapa de aislamiento y distanciamiento social, según las regiones y la situación epidemiológica.

En este sentido, remarcó que el presidente Alberto Fernández "viene cumpliendo con un procedimiento en el cual es muy obsesivo" y que consiste en que "escucha a los especialistas, conversa con gobernadores y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, y toma las decisiones". "Esas decisiones las va a tomar el viernes. Lo que no hay dudas es que en el país estamos seguramente muy cerca del pico o en un momento muy difícil de la curva de los contagios", expresó Katopodis, quien agregó que, "si aumentan los casos, no se puede flexibilizar la cuarentena" y remarcó que se trata "de sentido común".

El funcionario advirtió que "estamos preocupados por la curva, por el aumento de los casos" pero resaltó que "venimos transitando con mucha responsabilidad y cuidado el manejo de esta pandemia".

"Entendemos que hay cansancio, agotamiento, preocupación. Entendemos a los comerciantes y a los industriales que vienen haciendo un esfuerzo enorme, pero es la misma gente la que decidió y decide cuidarse, la que sabe que esta pandemia mata gente", aseveró. Por último, Katopodis dijo que "lo que ha hecho el Presidente de la Nación tomando decisiones tempranas, es cuidar la vida, salvar miles de vidas" y concluyó: "Tenemos que mantener con mucha responsabilidad y no poder en peligro todo el esfuerzo que se hizo".

BOTÓN ROJO

En las últimas horas, el jefe de Estado fue contundente en este sentido y afirmó que el riesgo continúa vigente en la Argentina y que conserva "el botón rojo" para volver a fase 1 en caso de que "sea necesario" por el crecimiento de contagios de las últimas semanas. "Los riesgos no han pasado. No está en discusión la libertad de la gente. Todo el mundo es libre. La primera condición para ser libres es estar vivos", aseguró Fernández en comentó con FM Futurock.

En el mismo marco, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró que "es inadmisible" la habilitación del golf y aclaró que esa actividad "no está en la agenda" del gobernador Axel Kicillof mientras que no descartó volver a una cuarentena más estricta. "Si vemos que no alcanza lo que pudimos hacer en estos meses se tomará la decisión de cuarentena estricta", sentenció García. Y agregó: "Si los números lo indican habrá que volver a una cuarentena estricta. No digo que vayamos a hacerlo, hay que ver los números del día a día".

La funcionaria, enfatizó que "todo el esfuerzo desde el 20 de marzo por parte del gobernador y en acuerdo con el Presidente Alberto Fernández, es que el AMBA sea tratado como un continuo". "El golf no está en la agenda del gobernador Kicillof" precisó la funcionaria en declaraciones radiales, y remarcó que en la agenda bonaerense están "las industrias, los trabajadores y los comercios de proximidad".

"No siempre hemos estado de acuerdo con aperturas en la ciudad, pero hemos hecho un trabajo común con Horacio Rodríguez Larreta", apuntó al funcionaria bonaerense. "Creo que sería inadecuado si la Ciudad habilita actividades que generan circulación", completó.