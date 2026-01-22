Cabeza en una bolsa de basura y restos humanos en descomposición: un runner encontró un cuerpo descuartizado en Santa Cruz

Un hecho estremecedor sacudió este miércoles a la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, cuando un vecino que salió a correr por una zona descampada encontró restos humanos en avanzado estado de descomposición. El descubrimiento activó un amplio operativo policial y abrió una investigación judicial para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.

El hallazgo inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana, en un sector ubicado detrás del barrio 13 de Diciembre, una zona frecuentada por deportistas. Mientras corría por un camino de tierra, el hombre advirtió la presencia de una mano amputada y dio aviso inmediato a la Policía.

Una cabeza dentro de una bolsa y más restos humanos

Tras aislar el área, los investigadores realizaron un rastrillaje más profundo y, horas después, ampliaron el hallazgo. En el mismo predio encontraron una bolsa de residuos que contenía una cabeza humana y dos pies, todos en avanzado estado de descomposición.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los restos fueron trasladados para la realización de peritajes forenses. Por el momento, debido al estado en el que fueron encontrados, no se pudo determinar si pertenecen a un hombre o a una mujer, aunque se presume que se trataría de una persona adulta.

Descubrimiento en las sierras de Córdoba: un fragmento óseo de 100 millones de años sorprende a los científicos

La causa se encuentra en una etapa preliminar, pero una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es una posible vinculación con la desaparición de Mario “Pato” García, un hombre de 50 años que es intensamente buscado desde hace más de un mes y medio.

García fue visto por última vez el 8 de diciembre, cuando salió de su vivienda en el centro de Caleta Olivia y se subió a una camioneta. Desde entonces, su familia no volvió a tener noticias sobre su paradero.

El dolor de la familia y los reclamos por la búsqueda

Tras conocerse el hallazgo, la hermana de García, Gisella Cruz, pidió respeto y cuestionó la difusión de versiones no confirmadas en redes sociales. “Empezaron a llegar mensajes diciendo que era mi hermano, con comentarios muy feos, desde perfiles anónimos. Fue muy doloroso”, expresó.

A comienzos de enero, la familia había denunciado públicamente la falta de avances en la investigación y la inacción de las autoridades provinciales. También señalaron irregularidades en la preservación de la vivienda, demoras en los rastrillajes con perros y en el análisis de material audiovisual que consideraban clave.

Si bien existe un testigo que aseguró haber visto a García subir “voluntariamente” a una camioneta, sus allegados no descartan otras hipótesis y sostienen que el caso debe investigarse con máxima profundidad. Incluso, mencionaron la posibilidad de una desaparición forzada.

Un caso que conmociona a Caleta Olivia

El hallazgo de restos humanos descuartizados generó conmoción en la comunidad y volvió a poner el foco en la violencia extrema y en la necesidad de respuestas judiciales rápidas. “Lo más macabro de todo esto es que hay un asesino suelto, uno o varios, y no sabemos si es mi hermano”, expresó Cruz.

Mientras avanzan los estudios forenses para determinar la identidad de la víctima, la Justicia continúa con las medidas de investigación en una causa que mantiene en vilo a toda la ciudad.

LB/DCQ