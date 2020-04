Cada bloque de Juntos por el Cambio definirá cuánto donan de sus dietas

por Gabriel Ziblat

Después de la polémica que se desató la semana pasada entre los miembros de Juntos por el Cambio por la iniciativa de reducir parte de sus dietas para aportar al combate contra la pandemia, este martes los líderes de los tres bloques le presentaron a Sergio Massa una carta en la que anticipan que finalmente será cada bancada la que decida cuánto donará y a qué organización civil irán los fondos.

Según pudo averiguar PERFIL, la mayor parte de los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical donarán un 30% de sus haberes, mientras que desde la Coalición Cívica todavía está siendo motivo de debate interno y es probable que cada diputados avance con el monto que considere. Precisamente, desde el espacio que lidera Elisa Carrió habían puesto reparos a la propuesta presentada por el PRO y la UCR de donar el 30% de sus dietas, e incluso llegaron a hablar de que no era tiempo para “oportunistas”.

Desde el partido de Carrió aclararon, a través de un comunicado propio, que decidieron "no sacar réditos políticos y demagógicos, ni personales ni colectivos, con este tema". Y apuntaron a la polémica de estos días de las compras de Desarrollo Social. "No creemos necesario que parte de nuestros ingresos deban ir a un fondo común administrado por un Estado que muchas veces lo hace mal. Los hechos recientes nos eximen de mayores comentarios", expresaron. Y

“Atento el esfuerzo que creemos que hay que realizar y habiendo el Poder Ejecutivo Nacional descartado, por el momento, un recorte de salarios en los tres poderes del Estado, es que procederemos a disponer del destino del monto correspondiente a cada legislador en el modo y la oportunidad que los mismos y sus bloques determinen respectivamente”, reza la misiva que Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC) le presentaron al titular de la Cámara de Diputados.



“Veremos qué esfuerzo hace cada uno”, explican ahora los lilitos. Pero también disparan: “Y, sobre todo, cómo explica de qué vive la gente que dona todo su sueldo”. Apuntan así a algunos diputados de la oposición (no solo del interbloque) que anunciaron que aportarían el 100% de su sueldo. Es que desde un primer momento la mayoría de los diputados del bloque de la Coalición se quejaron de lo que interpretaban como una medida demagógica. “El problema es que hay diputados que tienen otros ingresos, pero el que vive solo de su sueldo diputado y tiene familia no vive sobrado”, replicaban.

Finalmente, las diferencias políticas en el peronismo (Massa había propuesto una rebaja del 40% para todos los diputados pero finalmente no prosperó), facilitaron los acuerdos dentro de Juntos por el Cambio, donde ahora cada bloque tomará su decisión. Lo que sí prosperó fue un plan de ajuste en viáticos de la Cámara, que según anticipó el titular del cuerpo, significará un ahorro de $ 200 millones que serán donados también. “Queremos acompañar las propuestas impulsadas por esa Presidencia de destinar todos los fondos no utilizados de viáticos durante este período de aislamiento como los otros ahorros que identificó esa Presidencia, preservando que no se afecte el normal funcionamiento de esta Cámara, que en 5 meses sumarán un aporte superior a los 200 millones de pesos, para ser destinados al sistema sanitario nacional para combate del Covid-19”, sostiene la carta de JxC.

Por otra parte, también expresaron su pedido de que se realice una sesión “adoptando todos los recaudos que sean necesarios” y reiteraron la propuesta de invitar a Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, a dar su informe ante el cuerpo.

