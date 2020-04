Cambiemos busca aplacar la tensión por la baja en dietas

por Ezequiel Spillman

Guerra fría. Tregua. Son dos de las definiciones que resuenan en las últimas horas entre los referentes de Juntos por el Cambio, tras la pelea interna que se desató en la semana por el anuncio del proyecto para bajar un 30% los sueldos de los diputados por parte del PRO y, luego, la presentación de una carta por parte del radical Mario Negri.

Esta situación, que generó la salida de la Coalición Cívica del chat de WhatsApp, tendrá un nuevo capítulo hoy a las 18, cuando se reúna la mesa de Juntos por el Cambio, donde estarán los jefes de los tres bloques parlamentarios y los presidentes de los partidos. “Mañana (por hoy) lo resolvemos”, atinaron a destacar fuentes del interbloque.

Las relaciones internas no pasan por su mejor momento. El último comunicado, en el que le solicitan una audiencia a Alberto Fernández, no fue firmado por los jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, pero sí por Patricia Bullrich, como presidenta del PRO, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, y Negri de la UCR, más Maximiliano Ferraro por la CC. El martes, cuando surgió la controversia sobre cómo abordar el tema del 30%, la CC responsabilizó a Bullrich, el PRO se enojó con Negri (por haber lanzado la carta) y los radicales con Bullrich.

Pero el chat estuvo en silencio. Hasta ayer a la noche, los diputados que responden a Elisa Carrió no habían vuelto. Solo hubo manifestaciones el miércoles a la tarde por el cumpleaños del radical Luis Petri. Hasta allí, tras los cruces por el 30%, el último que se había pronunciado fue Waldo Wolff, del PRO, tras la salida de la CC. Wolff escribió un largo comentario en WhatsApp donde aseguró que siempre dijo que “todos los funcionarios de todos los poderes con sueldo significativo deberían aportar durante la pandemia… Por eso lo planteé adentro, y si la decisión hubiese sido no salir, me la bancaba. Como siempre hice… y nunca me corté solo, no filtré prensa”.

El ánimo en el PRO mutó: el sábado pasado, en un encuentro de la mesa de ese partido, Bullrich se mostró moderada. Pero ya el domingo, Omar De Marchi y Federico Angelini, diputados de Mendoza y Santa Fe, comenzaron a agitar una oposición más dura.

Hoy a las 11, Mauricio Macri llamó a una reunión virtual con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Bullrich y varios intendentes. Será siete horas antes que la mesa de Cambiemos, con la idea de unificar criterios.

“Hay que aclarar todo y dejar los egos de lado”, simplificó Ferraro en las charlas que tuvo con sus colegas. Aunque no volvió al chat, no quiere que siga la crisis interna.