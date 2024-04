Tertulia: Milei, entre la coherencia ideológica y la utopía de la destrucción del Estado

En un apasionante debate, el CEO de Perfil, Gustavo González, destacó la coherencia del Presidente entre su ideología y sus políticas, mientras que el director del medio, Walter Curia, cuestionó su capacidad de gestión y la fragilidad de su imagen. "Sorprende que el apoyo esté disminuyendo tan rápidamente", sostuvo González en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). La relación entre la tajante narrativa del Presidente con sus concesiones políticas.

Alejandro Gomel (AG): Uno de los ejes de la semana fue la marcha universitaria que, por sus proporciones y por lo federal de la misma, sorprendió a propios y extraños. ¿Qué sensaciones les dejó?

Gustavo González (GG): Me queda un sabor agridulce de esa marcha masiva porque evidentemente hay una proporción importante de la sociedad que se ha manifestado con ese voto en contra de las medidas del Gobierno y contra el recorte de fondos educativos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero por otro lado, digo agridulce porque no entiendo tanto la manifestación del votante de Milei, ya que él fue absolutamente claro, no solamente en la campaña, sino desde que lo conocemos públicamente: no quiere al Estado dentro de ninguna actividad en la que el Estado no tiene que participar, que son básicamente todas, incluyendo especialmente el tema educativo.

Javier Milei, desnudo y mal nutrido ante la marcha universitaria

Su referente ideológico es Murray Rothbard, que en su manifiesto libertario le dedica un capítulo entero al tema educativo, donde no solamente dice que el Estado tiene que salir de cualquier intervención en el sistema educativo público sino que ni siquiera tiene que obligar a la gente a llevar a sus chicos a ese sistema educativo, un poco lo que sostuvo Bertie Benegas Lynch. En ese sentido, me sorprende la crítica de los periodistas más oficialistas que tiene el sistema comunicacional argentino contra el Presidente por haber hecho simplemente lo que prometió que iba a hacer.

Lo vengo bancando a Milei en ese aspecto, porque creo que es el político más coherente de los conocidos hasta ahora en cuanto a que intenta llevar a la práctica lo que promete. A veces con idas y vueltas, evidentemente una manifestación como la que hubo le imponen algunos reparos, pero que él que lo intenta, lo intenta.

Multitudinaria marcha en contra del recorte presupuestario en educación.

Walter Curia (WC): La respuesta de Milei encierra una contradicción intrínseca: mientras abraza la utopía de la destrucción del Estado ejerce como el líder actual de lo que considera “una organización criminal”. Esta disonancia se manifiesta en decisiones que minan instituciones estatales como la educación, la moneda y el Banco Central, aunque su realización sea impracticable.

A pesar de su retórica utópica, está claro que el Gobierno se va a sentar a negociar con los rectores y acaba de emitir un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones en Diputados en el que hizo enormes concesiones a la oposición en relación a lo que había sido la Ley Bases original.

Entonces, la realidad lo empuja al pragmatismo, como lo evidencian las concesiones políticas y negociaciones en curso. Este dilema plantea interrogantes sobre la coexistencia entre su visión utópica y la necesidad de gobernar efectivamente, especialmente teniendo en cuenta su minoría en el Congreso. En última instancia, Milei enfrenta un desafío interno en su cabeza: conciliar su idealismo utópico con la pragmática administración gubernamental.

Milei, la lucha intrínseca entre el pragmatismo y su ideal libertario

AG: Teniendo en cuenta el retroceso en la desregulación de la medicina prepaga, la reversión de su ley bases y la respuesta ante el reclamo de las universidades, ¿Milei termina siendo más pragmático de lo que se cree?

GG: Milei entiende que para alcanzar su destino anarcocapitalista es necesario atravesar una etapa de transición que él denomina minarquismo, caracterizada por un Estado mínimo. Aunque algunos lo critican por su aspiración de destruir el Estado, yo percibo su postura como una expresión de una teoría ideológica minoritaria, como la escuela austríaca, que defiende la idea de que la sociedad prosperará sin la intervención estatal.

Aunque se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, no veo maldad per se en su objetivo. Es una creencia, al igual que muchas otras en el mundo. Aunque antes considerada una excentricidad intelectual, la popularidad reciente de los libros de la escuela austríaca. Gracias a Milei ha llegado esta teoría al centro del debate intelectual y, por primera vez, se está intentando aplicar un sistema anarcocapitalista en el mundo.

Milei, utopía y realidad

AG: ¿Cómo ves lo que se viene? ¿Habrá una primera victoria legislativa del Gobierno la semana que viene?

WC: Todo indica que el oficialismo se encamina hacia la sanción de la ley bases y el capítulo fiscal, dados los avances en las negociaciones con diversos sectores. Esta ley parece ser un instrumento crucial, reconocido tanto por el Gobierno como por su equipo de colaboradores, para responder a demandas más allá de la política local.

Con la próxima misión del FMI y la intención de atraer inversiones, Milei se enfrenta al desafío de plasmar las reformas prometidas en leyes concretas. Aunque insiste en su narrativa, la realidad política requiere concesiones y adaptaciones, como se evidenció tras la reciente marcha por la educación pública, reflejando una dinámica de "stop and go" entre su discurso y la realidad política.

Este evento es un ejemplo de la metamorfosis en los sistemas de representación democrática, donde la ciudadanía ejerce una democracia negativa al expresar críticas y correcciones rápidas a la política gubernamental.

La tolerancia social en el centro de un nuevo escenario político

Claudio Mardones (CM): Quería compartir con ustedes una reflexión de un exfuncionario del Gobierno, cuyo nombre ha quedado en el pasado, sobre los posibles obstáculos que enfrenta la gestión de Javier Milei. Este funcionario señaló que el gobierno podría encontrarse con dos frenos: uno en las redes sociales y otro en las calles. Parece que la premisa del freno en las calles se ha hecho evidente con la reciente movilización en defensa de la universidad pública, que refleja la diversidad y la fuerza de esta "democracia negativa" que mencionan. Esto plantea una pregunta interesante: ¿ha quedado al descubierto la caracterización del votante de Milei, especialmente aquellos jóvenes que lo respaldaron en las elecciones pasadas pero que valoran la universidad pública? Esto nos lleva a considerar las distintas facetas de este electorado, más allá del núcleo ideológico duro, y cómo estas características pueden influir en su apoyo al gobierno. ¿Qué opinan al respecto?

GG: El fin de semana publicamos un promedio de las últimas 11 encuestas relevantes que muestran que alrededor del 47% de las personas tienen una imagen positiva de Milei, lo cual sigue siendo alto a pesar de la reducción del 56% que lo votó. Sin embargo, es posible que esta cifra disminuya aún más debido a las medidas drásticas que he implementado, aunque estas medidas son coherentes con lo que prometió.

Milei, el Círculo Rojo y la desconfianza permanente

Lo que sí me sorprende es que el apoyo esté disminuyendo tan rápidamente, ya que solo han pasado 5 meses desde que asumió. Creo que sus votantes deberían ser más tolerantes, especialmente aquellos que lo respaldaron tanto en las PASO como en las elecciones generales. Sin embargo, comprendo que hay un 26% de votantes que pueden ser más flexibles y estar preocupados principalmente por cuestiones económicas, más allá de cuestiones vinculadas con la educación, por ejemplo.

Es posible que la disminución del apoyo esté relacionada con la situación económica, ya que muchos votantes pueden estar sintiendo dificultades financieras y no tienen resto para esperar a que la situación mejore. En resumen, creo que la relación entre la caída del apoyo a Milei y la realidad económica está estrechamente relacionada, especialmente en lo que respecta al bolsillo de los ciudadanos.

WC: Además, es importante considerar que la reciente manifestación refleja la volatilidad y la falta de claridad en cuanto a quiénes conforman realmente la base de apoyo. Aunque aún no se han realizado análisis exhaustivos sobre la composición de esta movilización, es evidente que fue diversa en términos políticos y sociológicos. Es probable que incluso haya habido algunos votantes de este Gobierno, lo que subraya la rapidez con la que las opiniones pueden cambiar en tan poco tiempo, apenas 4 ó 5 meses de gestión.

El debate de la ley bases en el Congreso y la posibilidad de un primer triunfo legislativo de Milei.

Esta situación pone de manifiesto la fragilidad de las opiniones, incluso aquellas que se supone están firmemente arraigadas, como la defensa de la educación pública, que debería ser un límite claro para esta gestión. Sin embargo, parece que el Gobierno no ha evaluado adecuadamente esta cuestión, lo que revela los enormes problemas en su gestión y administración.

Sabemos que no están ocupadas todas las dependencias públicas que deberían estar y tiene dificultades para negociar en ese sentido. Hay gente que está claramente poco capacitada en negociaciones muy sensibles, como quedó demostrado en la negociación por el presupuesto universitario.

Punto por punto, cómo quedó la reforma laboral que acordaron el Gobierno y parte de la oposición

Al punto que han cambiado los negociadores. Corrió el responsable de ese diálogo, el “Galleguito” Álvarez, e incluso empoderó más a la ministra Sandra Pettovello, aunque queda la duda acerca de si está en condiciones de llevar adelante ese diálogo.

Para cerrar, invito a que mañana lean el análisis de lo que ha pasado con la marcha y de todo lo que lo que se viene, sumado a la perspectiva de la sesión de lunes y martes, donde se va a tratar lo decidido ayer, sustancial para este Gobierno.

AO FM