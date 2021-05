Carlos Bianco explicó por qué Matías Almeyda no puede comprar vacunas para traer a la Argentina

El jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco explicó este jueves 13 de mayo por qué el actual técnico de fútbol Matías Almeyda no puede traer vacunas al país, como lo había manifestado, ya que "hay una ley nacional donde se establece que solo pueden comprar vacunas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias".

Esta semana el ex futbolista del club River Plate reveló que él intentó comprar vacunas contra el coronavirus para los habitantes de la ciudad bonaerense de Azul, pero que un político le dijo que no podía hacerlo.

"Nadie nos consultó nada y cuando nos enteramos de la noticia empezamos a llamar a los distintos funcionarios del área de Salud y de Desarrollo de la Comunidad para ver si el Gobierno había recibido alguna notificación", explicó Bianco en declaraciones a radio Provincia.

Y agregó: "Me intenté comunicar con el intendente (Hernán) Bertellys y me dijo que estaba convaleciente, me pidió que me comunique con Alejandro Vieyra, y él me confirmó que el gobierno municipal no se había contactado con ningún funcionario de la provincia por este tema".

Cuánto cuesta viajar a vacunarse en Estados Unidos

Además, el funcionario provincial dio su explicación de por qué el DT de San José Earthquakes de la Major League Soccer, de Estados Unidos, no puede traer vacunas al país: "A partir del caso de Matías Almeyda, quien trató de comprar vacunas para los vecinos de su ciudad natal Azul con una excelente intención, se quiso armar una operación de que el gobierno provincial no quiso dejar comprar vacunas, pero la ley no lo permite".

En declaraciones radiales, el funcionario dijo que "la Provincia está habilitada a comprar vacunas, pero por la propia normativa provincial para firmar el acuerdo los laboratorios firman acuerdos de provisión en las mismas condiciones que los firmarían con el Estado Nacional. Por eso, el equipo jurídico firmó un proyecto de ley para comprar vacunas en las mismas condiciones que el Estado Nacional".

Sin embargo, el pasado 8 de abril, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, había dicho que "las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también".

Este martes, el Gobierno bonaerense envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley en el que solicita la autorización para poder comprar vacunas contra el coronavirus en moneda extranjera y firmar contratos que incluyan acuerdos de confidencialidad.

Matías Almeyda intentó comprar vacunas para todo Azul tras la muerte de su padre

En tanto, este miércoles, el jefe de Gabinete de Azul, Alejandro Vieyra, comentó en declaraciones radiales que el Municipio le pidió al Gobierno bonaerense que le permita también comprar vacunas contra el COVID-19 tras el ofrecimiento de Almeyda.

"Lo que nos contó Matías nos abrió un universo nuevo. Nosotros pensábamos que no había manera de comprar vacunas en el exterior, pero la propuesta que él nos trajo es una gran noticia", señaló el funcionario.

Medidas luego el 21 de mayo

Por otro lado, el jefe de Gabinete dijo que “la situación sigue siendo preocupante pese a una reducción de casos en las últimas dos semanas. Lo que vimos el día lunes de esta semana es un leve aumento que luego volvió a descender. Al parecer siguen cayendo los casos, lo que indica que las medidas del Gobierno, tanto nacional como de la provincia, son efectivas”.

Bianco aseguró que se está trabajando en nuevas medidas para cumplir luego de que terminen las restricciones impuestas por el gobierno nacional el 21 de mayo. “Esto se va a ir conversando con el gobierno nacional, no podemos permitir el relajamiento y las medidas de cuidado van a continuar”, concluyó.

JD / CP