Escándalo en Diputados | Heller interrumpió una reunión para aplaudir el gol de Maradona y generó fuerte cruces

A 35 años de ese 22 de junio de 1986, los argentinos volvieron a gritar el gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México para homenajear al mítico jugador. El grito se escuchó en varios puntos del país a las 16:09.

En la Cámara de Diputados, el legislador Carlos Heller intentó sumarse al grito de gol por lo que interrumpió la exposición de otro legislador. Sin embargo, el diputado siguió hablando unos segundos, por lo que el aplauso llegó un minuto tarde. Encima, el homenaje terminó generando cruces entre oficialismo y oposición por haber interrumpido el debate y porque hoy Argentina superó los 90 mil muertos por Covid-19.

No hay ningún tema que quede expuesto a la grieta y las disputas políticas. En este caso, fue el gol de Maradona a Inglaterra, considerado el mejor gol de los mundiales, del cual hoy se cumplieron 35 años. Al ser la primera vez que se cumple esta fecha tras la muerte de Diego, desde las cuentas oficiales de la AFA se impulsó la campaña #GritaloPorD10S para gritar el gol a las 16:09, el mismo instante en que el capitán argentino venció al resistencia inglesa para marcar el segundo tanto contra el conjunto británico, y "el grito llegue hasta el cielo".

En ese marco, el diputado kirchnerista Carlos Heller, quien fue vicepresidente en Boca Juniors y estuvo en el regreso de Maradona al club como jugador en 1995, quiso sumarse al homenaje en plena comisión de Diputados, pero no terminó saliendo como esperaba.

En la comisión conjunta de Peticiones y Reglamento junto a la de Presupuesto y Hacienda, de la que Heller es presidente, se debatía por Zoom crear una bicameral por el tema de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Estaba exponiendo el diputado del Frente Progresista, Cívico y Social de Santa Fe, Luis Contigiani, cuando llegó el horario para gritar el gol.

"Me deja que lo interrumpa un segundo nada más. Son las 16.09", interrumpió Heller, pero Contigiani quiso continuar: "Termino presidente. Termino", y siguió con su discurso unos segundos más pese a que Heller insistió: "Me lo está pidiendo el país".

Cuando finalizó el Contigiani, Heller reiteró: "Perdón lo mío, pero creo interpreto el sentimiento en general: les pido que aplaudamos, son las 16:09 y aplaudimos, ya que no lo podemos gritar y así participamos con todo el país de este momento", dijo pese a que se habían retrasado un minuto -ya eran las 16:10- debido a que el diputado socialista quiso terminar su exposición.

Referentes kirchneristas relataron el gol de Maradona a los ingleses en un video

"Si tiene ganas de gritar el gol lo puede gritar", expresó una compañera de bancada de Heller. "Pero ya lo gritaron, no me dejó Contigiani. Ya pasó. Creo que hemos cumplido, podemos seguir con la reunión", dijo Heller entre risas, y agregó: "Disculpen, creo que nos lo merecemos y así parecemos normales".

Si bien algunos legislador se reían y aplaudían, hubo otros, mayormente de la oposición, que no aplaudieron y mostraban su cara de desencanto.

Esa molestia quedó plasmada minutos más tarde, cerca de las 17:00, cuando el diputado del PRO, Jorge Enríquez, expresó su malestar por el grito de gol: "Me sorprendió. Soy futbolero de alma. Pero me dio una profunda tristeza, la indiferencia ante la muerte, cuando se pusieron a festejar el gol de Maradona de hace 35 años. Esta Cámara tiene la deshonra de tener 5 vacunados VIP y no fueron capaces de presentar la renuncia a su cargo. Me da una profunda tristeza. Mucho dolor. Mis compañeros de chat estaban horrorizados".

Mientras tenía la palabra, el diputado Rodolfo Tailhade lo interrumpió y le dijo: "Que un homenaje a Maradona te provoque tristeza es patético. ¿No te provocó tristeza los 50 mil millones que le pidieron al FMI?". Luego hubo varios diputados que hablaron encima y entre los gritos no se entendían, pero Enríquez agregó: “Los goles se festejan cuando hay que festejarlos, no cuando hay 90 mil muertos producto de que hubo delincuentes que se robaron las vacunas”. Luego, la legisladora Mayda Cresto, que coordinaba el debate, tuvo que intervenir para restablecer el orden.

ED CP