Carlos Melconian advirtió a Massa: "Los falsos optimismos no me gustan"

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, se refirió el miércoles 28 de diciembre a la suba del dólar por quinta jornada consecutiva y definió la brecha del 100% entre el dólar blue y el oficial como una "anormalidad grotesca". En un escenario económico "de fragilidad", el economista aseguró que "nadie puede garantizar paz cambiaria".

Consultado por la comparación entre la coyuntura actual y la crisis que se produjo tras la salida de Martín Guzmán, el economista desestimó el paralelismo y le restó algo de dramatismo a los sucesos recientes.

"Esto es una dinámica de una brecha del 100%, que es una anormalidad grotesca. Este es un modelo donde si la brecha es de 80% parece que estuviera barato el dólar", deslizó Melconian en A dos voces, programa televisado por la pantalla de TN.

"Hoy podemos discutir el valor del dólar en términos reales" con el propósito de identificar si "este dólar es equivalente a algún dólar de otro período”, propuso Melconian.

“Hay un ambiente para que la brecha sea del 100% porque sobran pesos, hay déficit fiscal, el financiamiento es monetario, porque no hay un plan y porque no hay horizonte”, explicó

“Estamos en un modelo donde a la oferta de cambio, que son los exportadores, le tenés que dar un dólar de 230 pesos para que vendan porque a 170 no venden; y cuando venga la cosecha gruesa va a venir otra demanda de otro tipo de cambio alternativo. Sí se puede garantizar hacer las cosas llevaderas, por eso la suba de 20 pesos no me mueve un pelo, el tema es si continúa esa dinámica”, puntualizó Melconian en tono de advertencia.

Carlos Melconian. Captura de pantalla (TN)

Críticas a Sergio Massa

Por otra parte, el economista Melconian apuntó contra Sergio Massa, quien en las últimas horas le habría transmitido tranquilidad al jefe de Estado y a la vicepresidenta tras la suba vertiginosa del dólar por quinta rueda consecutiva. Al parecer, el funcionario de Economía habría augurado un escenario de "paz cambiaria" para el mes de enero.

Frente a esto, Melconian apuntó contra Massa y observó: "Me gustaría que en ese mix de paz cambiaria tenga informada a la cúpula (es decir, al Presidente y a la vicepresidenta) sobre la fragilidad por la que transitamos".

"Esos falsos optimismos no me gustan", retrucó.

"Argentina no está en un modelo ni en un escenario donde haya alguien que está en condiciones de garantizar paz por el año que viene. Está atado con alambre", precisó el ex presidente del Banco Nación.

CA/ED