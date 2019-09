Carlos Melconian: "Tenés que ser muy turro para edulcorarle la mirada al presidente"

A raíz de la relación que el economista Carlos Melconian mantiene con el candiadato del Frente de Todos Alberto Fernández es que comenzaron a instalarse rumores sobre una posible participación de quien fuera presidente del Banco Nación bajo la gestión del macrismo. Es en ese marco en el que Melconian aseguró que "desde el año 2005 que nos frecuentamos con Alberto Fernández".

En una entrevista con María Laura Santillán para Radio Nacional, el economista también advirtió que siguió "conversando con Mauricio Macri". "Tenés que ser muy turro para edulcorarle la mirada al presidente. Quiero creer que los que lo hicieron, fue porque creían que estaba bien", lanzó, y agregó que "no quiero hacer leña el árbol caído pero el gobierno de Macri no tuvo buenos tecnócratas que tuvieran roce en la política".

A su vez, analizó que "si nos fiamos por los resultados... no hubo tecnócratas", pero que "si nos guiamos por los resultados macroeconómicos, hubo un diagnóstico equivocado".

¿Participaría Melconian en el gobierno de Alberto Fernández? "Si me llaman, yo contesto"

En otro orden, se refirió a la necesidad de resolver prontamente la deuda con el FMI: "Va a haber que arreglar el tema de la deuda. Cualquiera que llegue. Pero hay que tener un plan, porque si no, te lo impone el FMI".

En esa línea, elogió a su colega asesor de Alberto Fernández en materia económica Guillermo Nielsen, quien también podría integrar el eventual gobierno del candidato del kirchnerismo: "Nielsen tiene experiencia política pero tecnocrática también".

Para Melconian, es imperioso que la Argentina "aprenda" que "ingreso y gasto tienen que empardar. Lo saben las izquierdas del mundo y acá no lo aprendemos". "Hay que darle una solución macroeconómica a los planes, recuperando la cultura y la capacidad de trabajo", añadió, y ejemplificó con el caso de los servicios públicos: "No se puede no pagar los costos de producción de los servicios públicos, porque al final alguien lo paga".

J.D. / C. P.