Carlos Ruckauf: "Duhalde desea que Alberto Fernández rompa la alianza con Cristina"

Carlos Ruckauf salió este jueves 17 de septiembre a defender a Eduardo Duhalde a raíz de las críticas que lanzó contra Alberto Fernández, en particular, al considerar que el Presidente está "groggy" como Fernando De la Rúa. El expresidente viene de protagonizar una escándalo al hablar de un supuesto "golpe de Estado" que impediría las próximas elecciones legislativas.

Durante una videoconferencia de prensa de la que participó para miembros de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), Ruckauf aclaró que Duhalde "desea" que Alberto Fernández "se deshaga políticamente" de Cristina Fernández y por ese motivo considera que el mandatario está "groggy", aunque aclaró: "Eso es algo que no pasará porque el sector kirchnerista maneja, entre otras cosas, la provincia de Buenos Aires".

Además, el exgobernador bonaerense desestimó que el Presidente se encuentre en esa condición y planteó que Duhalde "seguramente habló en un término boxístico para decir que Fernández no va a pegar la trompada que a él le gustaría que pegue".

Duhalde, convencido de que no habrá elecciones 2021: "Argentina puede tener un golpe"

Durante una entrevista radial, Duhalde lamentó las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en los últimos días, como el endurecimiento del cepo al dólar. "Nada me sorprende. Es un Gobierno que no entiende, que no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a tiempos normales o cuasinormales. Nunca lo han entendido: por eso arrancan con 22 ministerios", reprochó y agregó: "Mi impresión es que el Presidente está groggy, está 'no contest', como estuvo (Fernando) De la Rúa en un tiempo, como estuvo Duhalde cuando gobernó".

Por otra parte, Ruckauf instó a Fernández a "volver al cauce del diálogo con la oposición" y afirmó que el país necesita en forma urgente un "acuerdo que contemple la economía, la situación social y la política exterior" ya que, según denunció, tanto la coalición de gobierno como Juntos por el Cambio no atienden las verdaderas demandas de la sociedad en medio de la pandemia de coronavirus.

"La situación es muy grave y el único camino que tienen es el acuerdo, porque la gente hoy está preocupada porque no tiene plata, se quedó sin trabajo o ya ni puede darle de comer a su familia y ambos sectores de la grieta deben comprenden que no se puede bailar en la cubierta del Titanic", insistió.

DR/FF