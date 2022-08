La respuesta de Carolina Losada a la chicana de Cristina Fernández

Perfil.com - Muchos vinculan que cuando Cristina Fernández de Kirchner ironizó sobre que no tenía experiencia ante las cámaras se refería a vos, ¿tendría sentido?

Losada - Vos sabes que me quede pensando y la chicana que me mete a mi siempre el kirchnerismo cuando me tiene que atacar dentro de lo que es el recinto, o dentro de lo que son las comisiones, es que yo estoy acostumbrada a estar en set de televisión. Siempre con lo que me atacan ellos es con el tema de los sets de televisión y con las cámaras.

Mirá el video



La vicepresidenta del Senado, Carolina Losada, evaluó así las reiteradas menciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la transmisión que realizó vía YouTube luego de que el fiscal Diego Luciani la acusara de encabezar una asociación ilícita desde el Estado pidiera 12 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos, en el marco de la causa conocida como “vialidad”.

Losada habló además de lo que dijo la funcionaria kirchnerista y la acusó de generar “violencia” de manera consciente.