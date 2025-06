La senadora Carolina Losada opinó sobre la decisión de la Justicia de otorgarle prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner y aseguró que la exmandataria "está haciendo todo para ir a una cárcel común", luego de que esta cuestionara que no podía salir al balcón de su departamento.

"Ella si quiere puede ponerse un batón, poner un banquito en el balcón y salir a tomar mate, ver a la gente que pasa por la calle que la Justicia no le va a decir nada, ese no es el problema, lo que no puede es incentivar a la gente a que meta en prisión al resto de los vecinos que nada tiene que ver", expresó en diálogo con El Noticiero de A24.

Considerando los cuestionamientos de la expresidenta tras sus primeros días presa en su domicilio de Constitución, la legisladora aseguró que CFK "está haciendo todo" para ir a una cárcel común, dado que "está clarísimo lo que dice la Justicia" con respecto al uso del balcón de la vivienda.

Carolina Losada sobre Cristina Kirchner: "No se ve como una rea"

"No se ve como una rea, que es lo que es", dijo Losada sobre CFK y señaló que luego de varios años de manejar el poder y "haber sometido al resto de la gente, le cuesta mucho ver que la sometida ahora es ella".

Sobre las concentraciones de militantes kirchneristas que se han dado durante los últimos días en San José 1111, frente al domicilio de la exfuncionaria, Losada anticipó que "esto se termina en un par de meses" y profundizó: "Cuando cada uno de los que organiza esto esté pensando en las elecciones, cada uno va a pensar en su metro cuadrado".

"Lo que está intentando Cristina es permanecer, pero se está perjudicando", aseveró la legisladora y advirtió: "Se está perjudicando y la van a perjudicar los que vayan a hacer lío".

La senadora radical remarcó que "ella tiene una condena firme donde debería estar presa en un penal" y agregó: "Le dieron el beneficio de ir a su casa pero con condiciones, no solamente la tobillera, sino también normas de conducta por el resto de los vecinos que no tienen por qué estar presos".

Finalmente, sobre la condena confirmada para la exmandataria, Losada expresó que "todos pueden opinar y debatir, pero la verdad es que hubo más de diez jueces que dijeron que era corrupta" y remarcó: "Ella está presa por corrupción. Sigue generando un relato que hace que mucha gente siga confundiéndose. No es que había una animosidad contra ella".

"No es que esto termina ya. Esto empezó y tiene que marcar una línea entre un antes y un después en una Justicia que empezó a funcionar como debe funcionar", concluyó.

Este martes, la Justicia Federal dispuso que la expresidenta Cristina Kirchner cumpla la condena de seis años por corrupción bajo prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, ubicado en San José 1111. La exmandataria deberá convivir con restricciones y medidas que incluyen el monitoreo a través de una tobillera electrónica.

La exfuncionaria usará la tobillera sumergible desde el momento en que se la colocan y no se la podrá retirar bajo ningún aspecto hasta que así lo determine la justicia. La aplicación del dispositivo irá acompañada de la instalación de un sistema de radiofrecuencia que permite el monitoreo del cumplimiento de la condena.

Desde este martes 17 de junio, la expresidenta está oficialmente presa luego de que, hace una semana, la Corte Suprema confirmara su sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, donde fue acusada de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Dado que se le concedió el pedido de arresto domiciliario, el Tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu ordenaron la colocación de una tobillera electrónica para monitorear a la exmandataria, a pesar de que su defensa solicitara que no se colocara el dispositivo.

La colocación del dispositivo no se realiza de forma inmediata, ya que previamente se deben presentar informes médicos junto a un estudio estructural de la propiedad en la que se cumplirá la condena. Una vez que el Ministerio de Seguridad apruebe la colocación, se le dará aviso al Servicio Penitenciario Federal para avanzar con el circuito administrativo.

La colocación del dispositivo va acompañada de la instalación de un sistema de radiofrecuencia en el domicilio de la persona condenada, en este caso Cristina Kirchner, que permite que se realice la supervisión adecuada.

