Tras la carta, JxC reclamó a Cristina Kirchner "gestos serios y concretos" de diálogo

Tras la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que llamó a un acuerdo, la alianza opositora Juntos por el Cambio reclamó este lunes 26 de octubre reclamó "gestos serios y concretos" de diálogo. Los referentes opositores Alfredo Cornejo, Miguel Pichetto y Mario Negri dejaron distintas miradas sobre el escrito de la ex mandataria.

En un comunicado conjunto, el espacio que integran el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica señaló: "Los argentinos sufrimos problemas económicos y estructurales desde hace varias décadas, por eso es necesario que pensemos en la sociedad y el bien común antes que en el oportunismo y la especulación política y personal".

En el documento, emitido luego de que Kirchner planteara la necesidad de sellar un acuerdo con los sectores políticos, económicos, sociales y mediáticos para combatir el problema de la "economía bimonetaria", la alianza opositora expresó que "toda convocatoria debe darse dentro del marco de la Constitución, respetando los valores y principios republicanos y reconociendo al Congreso y a los partidos políticos".

En ese sentido, reclamó "gestos serios y concretos que muestren una voluntad real de dialogar y que comiencen a solucionar los graves problemas sociales, económicos e institucionales que hoy atravesamos, en el entendimiento de que quien gobierna hoy tiene la misión y responsabilidad primaria de encontrar las respuestas".

Antes, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, se expresó en Twitter sobre la carta: "Es llamativa la falta de autocrítica en la carta de @CFKArgentina. Pareciera que ella y @alferdez nada tienen que ver con el descalabro económico al que nos han llevado. Reconocer eso les dará la oportunidad de planear salidas, negarlo solo perjudicará a todos los argentinos".

Es llamativa la falta de autocrítica en la carta de @CFKArgentina. Pareciera que ella y @alferdez nada tienen que ver con el descalabro económico al que nos han llevado. Reconocer eso les dará la oportunidad de planear salidas, negarlo solo perjudicará a todos los argentinos. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 26, 2020



Por su lado, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, llamativamente dejó ciertos elogios a la carta de la vicepresidenta: "Es una evaluación bastante certera".

"Me parece una carta importante en términos de asumir la problemática de la economía argentina, habla de que el problema del dólar no tiene solución y que es importante un acuerdo con las fuerzas políticas, económicas, sociales y mediáticas para poder abordar una salida", dijo en diálogo con TN.

En esa línea, siguió: "Argentina necesita de acuerdos y políticas de Estado, se necesita garantizar la paz social, necesita evitar personajes como Grabois que hace ocupaciones ilegales y comete delitos, necesita al Papa dando un mensaje dirigido a la paz en Argentina".

"Juntos por el Cambio ya le había hecho llegar una propuesta al presidente por escrito, y también había pedido varias veces audiencias. Nuestras propuestas fueron descartadas en menos de 12 horas", recordó.

De todas maneras, manifestó sobre la carta: "Lo rescato como positivo, no lo veo con una mirada negativa. Es importante que haya en el Gobierno una reacción y una mirada sobre el propio gobierno con funcionarios que no están dando el nivel que se requiere".

"Tiene que haber un acuerdo sobre 4 o 5 políticas de estado centrales: un sistema republicano de libertad y división de poderes, reconocimiento a la propiedad privada, el mundo del trabajo, hay que terminar con este modelo planero de organizaciones sociales que son gerentes de la pobreza", dijo.

Asimismo, agregó: "Rescaté del documento que hay un nivel de autocrítica y un reconocimiento del fracaso con respecto a la política económica y al dólar, dice que hay funcionarios que no están a la altura y habla de que la Argentina puede salir con una convocatoria". Sin embargo, aclaró: "La crítica a los empresarios no la comparto".

Luego, también por TN, quien habló fue el presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien recordó: "Cómo hubiese sido si el presidente no hubieses dejado pasar 7 meses y nos convocaba al diálogo cuando lo pedimos. Estaríamos en otra etapa. No han descubierto la pólvora, nosotros mandamos 3 cartas".

"Estamos necesitando paz, salir del deterioro de la democracia y recobrar el valor de las instituciones. Si no hay previsibilidad ni confianza es absolutamente claro que el deterioro nos va a empujar", expresó.

En ese sentido, comentó: "El problema bimonetario en Argentina no es un problema en sí mismo, es el resultado de problemas estructurales que arrastra Argentina durante muchísimos años y si no tomamos el toro por las astas y buscamos, en vez de hacer populismo barato o demagogia cuando hay plata, afrontar los problemas, hablar con claridad ante la sociedad y tener un acuerdo que de sustentabilidad y horizonte, va a ser imposible".

"Le va a ser difícil convocar a los que trata de enemigo, a los que insulta por otro lado. Si lo que quiere es convocar al futuro hablando del pasado le va a ir muy mal, hay que trazar una raya y buscar un horizonte. El presidente dijo que no sirven los planes económicos, que se pierdan 5 PBI y que no muera nadie y así estamos", señaló.

Y siguió: "Siempre hay posibilidades de cambiar. Pero lo que tenemos que escuchar es la palabra del presidente de la Nación, no hay presidencias bifronte, no se puede navegar con un pie en cada canoa. Si mañana me llama y me dice punto, y acá hacemos la raya, una argentina para todos. Le digo sí, primero normalidad institucional, independencia de la justicia, no venganza con el pasado, pleno funcionamiento de las instituciones, proyecto de desarrollo sustentable con proyecto exportador para recuperar el trabajo".

"Las palabras las comentas entre todos, tenemos que juzgar los hechos, y la Argentina no está más para que le cambien la agenda", concluyó.

