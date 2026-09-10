Fernando Cerimedo contra Javier Negre: “Es un mercenario de verdad, peor que yo”

Un nuevo audio atribuido a Fernando Cerimedo, enviado el 23 de julio de 2023 y difundido en las últimas horas, expuso el detrás de escena de su salida de La Derecha Diario y su interna con Javier Negre. En una conversación con su expareja Nadia Beller, el exasesor de Javier Milei calificó al periodista español y exsocio como “un mercenario de verdad, peor que yo” y mencionó las disputas políticas y patrimoniales que terminaron empujándolo a desprenderse del 50% que tenía en el portal libertario.

Cerimedo le vendió el 50% del medio a su socio Negre y dejó de ser accionista mientras permanecía detenido en Santa Cruz de la Sierra, tras ser acusado por la Justicia de haber organizado el intento de femicidio a su entonces pareja. El audio difundido ahora corresponde a un momento previo al atentado contra Nadia Beller.

En la conversación con su expareja, publicada esta semana por Clarín, se escucha a Cerimedo hablando de Negre en duros términos: “El otro es bravo, el otro es un mercenario de verdad, peor que yo”, afirma al describir a quien terminaría quedándose con el control total del medio.

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La frase aparece en medio de una explicación sobre los motivos que lo llevaron a desprenderse de su participación en La Derecha Diario. Según su relato, la decisión no respondió únicamente a una cuestión comercial, sino a una combinación de conflictos societarios, familiares y por el costo político de continuar ligado a una estructura mediática asociada a Javier Negre y Juan Doe.

Cerimedo explica que atravesaba una separación de Natalia Basil, madre de sus hijos, y que la situación patrimonial podía convertir su participación en la compañía en un “bien ganancial”. Por ese motivo, sostenía que continuar vinculado a Madero Media Group podía generar nuevos conflictos.

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“En esa no está más ella, estoy yo. En esa no está más ella, ya salió, o sea la sacamos en un momento. Pero bueno, es como un bien ganancial, entonces yo no voy a seguir vinculado con una empresa… es un quilombo”, se lo escucha decir en el audio atribuido a él.

Según la conversación, Basil pretendía además incorporar a su nueva pareja, un hombre llamado Nelson, a la estructura del negocio. “Ella quería entre ella y la otra poner al otro mamotreto”, sostiene Cerimedo, en referencia al hombre que mantenía disputas con los mencionados: “Como es libertario, está peleado con Javier Negre y con Juan Doe, que son… peleados a muerte"

Cerimedo sostiene que esa situación terminó de inclinar la balanza hacia la venta de su participación. “Entonces dije: ‘Bueno, la vendo’”, afirma.

El costo político de estar asociado a Negre

En el audio, Cerimedo cuenta que la actividad de La Derecha Diario y los conflictos protagonizados por Negre también comenzaban a impactarlo personalmente. “La presidenta de México, peleada con Javier Negre, me saca a mí… como que yo estoy organizando campañas en contra de ella”, afirma.

La referencia apunta al conflicto de Negre con el gobierno de Claudia Sheinbaum y permite dimensionar, según el propio relato de Cerimedo, hasta qué punto la actividad internacional del periodista español podía terminar involucrando a sus socios.

El consultor también sostiene que el negocio le dejaba “muy poca plata al año”. En ese contexto, la conclusión de Cerimedo fue: “Preferible salirme”.

El consultor señala que la alternativa era desprenderse de su participación y que los otros socios podían adquirirla. “Parece que uno de los socios, Javier me parece, y Juan, van a ser… entre los dos van a comprarme la participación”, afirma.

RM/ff