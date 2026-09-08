De armar estrategias presidenciales a terminar en el banquillo, esposado, con chaleco antibalas y en una cárcel boliviana a 4.000 metros de altura. El derrumbe del otrora poderoso asesor político argentino Fernando Cerimedo parece no tener fin, y este martes sumó otro capítulo con tintes cinematográficos: la Justicia boliviana lo trasladó de madrugada al temible penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en las afueras de La Paz. Allí deberá cumplir 180 días de prisión preventiva por una explosiva causa de enriquecimiento ilícito, un expediente que corre en paralelo a la brutal acusación que ya lo mantenía tras las rejas por el intento de asesinato de su ex pareja.

El operativo de traslado arrancó en la oscuridad total. Cerca de las tres de la mañana, un fuerte cordón policial lo sacó de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, para subirlo a un vuelo comercial. Al aterrizar en El Alto, las cámaras lo captaron con la mirada clavada en el piso, vestido de jeans y buzo gris, pero blindado con casco protector. Una caravana de vehículos de la Policía y la Fiscalía lo escoltó hasta su nuevo destino, custodiando cada movimiento del hombre que supo mover los hilos de la comunicación en la campaña libertaria de 2023.

Cerimedo, en otra vida

Según los detalles de la causa, la telaraña legal que atrapa a Cerimedo es cada vez más densa. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, le imputó los delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas, una investigación que se abrió "de oficio" apenas horas después de que el consultor cayera detenido por el ataque armado del 17 de agosto contra la abogada Nadia Beller, quien lo acusa de haber contratado sicarios para acribillarla en un hotel.

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El nuevo frente financiero apunta directamente a sus años de mayor poder, cuando asesoró al presidente boliviano Rodrigo Paz entre 2025 y 2026. Los investigadores detectaron un crecimiento patrimonial desproporcionado descubierto mediante giros en dólares a través de la financiera Exchange. El dato que agrava el cuadro es de película: los responsables de esa casa de cambios, Fritz Juniors Gironda Aquize y Claudia Inés Layme Carita, lograron fugarse tras vaciar las cajas fuertes y llevarse 700.000 dólares justo antes de que la Policía reventara el local.

Frente a este escenario, la defensa intenta apagar el incendio con maniobras procesales de urgencia. El abogado Ernesto Giraldes, quien monitoreó de cerca el traslado, adelantó ante la prensa local que exigirán una audiencia para que el argentino "se pueda defender en libertad" de ambas prisiones preventivas, denunciando que buscarán garantizar que no se violen los derechos fundamentales de su cliente en medio de un clima hiper sensible.

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Mensajes al poder y furia contra su ex pareja

Lejos de llamarse al silencio, Cerimedo aprovechó el vuelo y las audiencias para disparar munición gruesa. En un breve contacto con los medios a bordo del avión, el consultor se victimizó y le apuntó directo a Beller, quien aún se recupera del atentado: "Va a tener que explicarle a la Justicia las mentiras que está diciendo". En esa misma ráfaga de declaraciones, lanzó dos llamativos pedidos de disculpas. Primero, a su actual esposa; y luego, al propio mandatario boliviano: "Que me perdone (Rodrigo Paz) por no haberle hecho caso y meterme con esa loca".

Ya frente a los fiscales, el estratega cambió el tono emocional por el contraataque político. Cerimedo denunció que la causa por el intento de femicidio "no tiene ni pies ni cabeza" y exigió que se sepa la verdad. Sin embargo, su mayor dardo fue contra el direccionamiento del interrogatorio financiero, dejando entrever que es víctima de una cacería impulsada desde las propias entrañas del poder Ejecutivo del país andino.

"No me pueden hacer 400 preguntas, de las cuales 390 eran relacionadas al Presidente, porque ahí hay otra intención", protestó ante el Ministerio Público, blanqueando su enojo. Para rematar su explosiva defensa, no dudó en tildar de "mitómano" al vicepresidente Lara, acusándolo de ser el verdadero motor detrás de las denuncias que hoy lo mantienen aislado, sin margen de maniobra y enfrentando un laberinto judicial a miles de kilómetros de su país.

TC