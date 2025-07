"Cerrarlo es el camino": la frase de Marcos Galperin que reavivó el debate por el Banco Central

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, reavivó uno de los debates fundacionales del Gobierno de Javier Milei al reclamar la eliminación del Banco Central. "Cerrarlo es el camino", sentenció el empresario en la red social X, en respuesta a un análisis que elogiaba las últimas reformas en la entidad monetaria.

El comentario de Galperin fue en respuesta a un hilo del economista e integrante del Consejo de Asesores presidencial Ramiro Castiñeira, quien había calificado el nuevo esquema monetario del BCRA como un "impresionante upgrade institucional". Además, destacó que por primera vez en 90 años la entidad tiene "pleno control de la creación de dinero primario".

La contundente frase de Galperin generó una rápida respuesta del abogado y analista liberal Carlos Maslatón, quien le explicó las complejidades técnicas de la propuesta. Maslatón argumentó que, mientras exista un sistema de crédito bancario que multiplica el dinero, "necesitás Banco Central, regulación de encajes y salvataje financiero" para el caso de una corrida bancaria.

“Es una cuestión técnica y lógica, con irrelevancia de la ideología y no tiene ésto que ver con si el Banco Central emite o no para financiar al Tesoro”, dijo Maslatón, e incluso utilizó a la propia empresa de Galperin como ejemplo. "Lo que hoy hace Mercado Libre remunerando depósitos a voluntad y prestando dinero, o sea creando y multiplicando moneda bancaria, no podría técnicamente existir sin Banco Central", razonó.

Lejos de retroceder, Galperin redobló la apuesta y lanzó: "La banca fraccional debería estar prohibida. Alternativamente, el que la hace, no debería tener un Banco Central que lo salve cuando las papas queman". Según el empresario, este sistema "no funciona" y citó como ejemplos las crisis de Argentina en 2001 y de Estados Unidos y Europa en 2008, calificándolo como "el socialismo en las pérdidas y el capitalismo en las ganancias".

Maslatón volvió a tuitear: “Entonces dos cosas, Galperín: 1) Tu modelo Mercado Pago actual, legal y legítimo por el cual creás moneda pagando intereses a voluntad, desaparece; 2) para derogar la banca fraccionaria, desde la fotografía actual, hay que desmonetizar los depósitos existentes y cancelar las deudas, extinguiéndose los patrimonios correspondientes”, insistió el abogado.

El pedido de Galperin, uno de los empresarios más importantes del país y cercano al oficialismo, vuelve a poner sobre la mesa la promesa de campaña original del presidente Javier Milei, quien en reiteradas ocasiones manifestó su intención de "dinamitar" el Banco Central.

El Banco Central tomó una decisión que impactará en los rendimientos que pagan las billeteras virtuales a sus clientes. A partir del 1 de agosto se elevará del 20% al 30% el porcentaje de encaje obligatorio sobre los depósitos a la vista en pesos provenientes de fondos comunes de inversión (FCI) tipo money market y de operaciones de caución bursátil.

Los encajes son un porcentaje de los depósitos de los clientes que se debe mantener inmovilizado en una cuenta corriente que las entidades tienen abierta en el Banco Central. Esta cantidad no puede ser prestada ni invertida por las entidades, sino que queda reservada para garantizar liquidez y estabilidad financiera en caso de retiros masivos.

Las billeteras virtuales administran saldos que muchas veces se invierten en FCI money market para ofrecer intereses a los usuarios. El aumento del porcentaje que deberán tener los FCI tendrá un impacto a la baja sobre los rendimientos que pagan las billeteras virtuales debido a que invierten el dinero en esos fondos money market para remunerar los saldos de las personas y pagar los intereses.

ML