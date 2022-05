Chiche Duhalde se metió en la interna en el Gobierno: "Cristina jKirchner necesita permanentemente un enemigo"

Hilda "Chiche" González de Duhalde, ex senadora nacional, habló sobre la crisis interna del Frente de Todos, manifestó “angustia, enojo y preocupación” por esa situación, y analizó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, “es como que necesita permanentemente un enemigo enfrente”.

“Cristina (Kirchner) es como que necesita permanentemente un enemigo enfrente: si no lo tiene, lo crea. Así no se puede construir nada bueno", sostuvo la ex primera dama.

En relación a la interna en el Frente de Todos, consideró que "gobernar es como pensar en pequeña escala en la familia. Si la pareja del matrimonio se pelea, los chicos sufren mucho. Las internas de los que nos deben gobernar a todos repercuten en los ciudadanos que vivimos a expensas de las decisiones de quienes nos gobiernan. Eso nos angustia, nos asusta, nos preocupa y nos enoja", explicó.

"Chiche" Duhalde confirmó que será candidata a senadora y lapidó a Cristina Kirchner

La referente del PJ alertó sobre la frágil situación social impulsada por la inflación, debido a que "el costo de vida es altísimo". "Es una situación que la gente no alcanza a procesar. Es un cachetazo diario", planteó en diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La 990.

Al respecto, argumentó que "la falta de proteínas genera un problema gravísimo a una edad en la que se deben consumir".

En ese punto, contó que durante una visita a una escuela vio que los niños se alimentaban con "pan pintado con mayonesa y una lámina casi transparente de jamón". "Ésa es por ahí la única comida que tienen esos chicos en todo el día", se quejó Chiche Duhalde.

Cristina “necesita permanentemente un enemigo enfrente” y Macri “mostró un gran desconocimiento de lo que es nuestro país”, dijo Duhalde

Por último, la ex funcionaria opinó sobre las figuras de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y del ex presidente Mauricio Macri, dos de los dirigentes que todo apunta que estarán presente en las próximas elecciones de 2023.

"Cristina le ha hecho mucho daño al país. Macri es un hombre que cuando llegó a la Nación y con sus dichos de campaña de que iba a terminar la pobreza mostraba un gran desconocimiento de lo que es nuestro país", sostuvo.

Según su visión, “necesitamos a toda la dirigencia con ganas de que el país salga adelante, que se junten a discutir cinco o seis proyectos importantísimos para la Argentina, se pongan de acuerdo y los hagan, los saquen como leyes en el Congreso”.

Los principales temas de urgencia, dijo, “tienen que ver con la producción y el trabajo, la educación, la drogadependencia, la Justicia, la seguridad, la salud".

