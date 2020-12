Denuncias cruzadas por el diputado que pedía "cien lucas" para hacer lobby

La difusión de una cámara oculta donde aparece un diputado provincial de Chubut pidiendo "cien lucas" para hacer lobby en favor del desarrollo minero, que difundió PERFIL, generó un cimbronazo en la política local y desató un cruce de denuncias judiciales puertas adentro del PRO. Algunos de sus ¿todavía? compañeros de partido hicieron una presentación en la Justicia para que se investigue un posible delito, mientras que el propio legislador hizo lo propio denunciando una supuesta extorsión.

Se trata de Sebastián López, diputado provincial del macrismo, quien fue grabado teniendo una conversación con un representante de una empresa que él mismo define como “multinacional”. Allí, le ofrece sus servicios de “lobby” o “rosca” en torno a la actividad minera y pide a cambio protección mediática y apoyo durante la campaña. Además, le pone un monto de “no menos de cien lucas” a la colaboración.

El martes por la mañana, López salió a defenderse y dijo estar sufriendo una "campaña de desprestigio". “Es un video que nada tiene que ver con la realidad, sacado de contexto”, expresó a medios locales. Según explicó, esa reunión se dio en 2018 (el día anterior había dicho que fue durante la campaña de 2019), y que “fue guardado para obviamente ser utilizado y dañar mi nombre”. Describió el hecho como una reunión “entre privados” donde hablaron de “inversiones para la provincia”, en un contexto donde él no era diputado (era gerente de la Anses en Puerto Madryn). No obstante, no ahondó en explicaciones sobre las frases que más lo comprometen.

PERFIL tuvo acceso a la denuncia que presentó ante el fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez. Allí, pide que se investigue el delito de “extorción (sic)” y pone como inicio de todos los cruces una asamblea del PRO Chubut del 29 de noviembre en la que se debatió, de manera virtual, sobre las posiciones en torno a la ley de rezonificación que va a tratar la Legislatura que habilitaría la realización de emprendimientos mineros en la zona de la meseta. Según López, hablaron los que estaban en contra y no permitieron expresarse a los que estaban a favor, entre los que estaba él. "A partir de ese momento, comencé a recibir todo tipo de mensajes y propuestas en tono poco amigables, de gente cercana", señala.

Además, continúa relatando un hecho ocurrido una semana después, en la cual uno de sus asesores, Hernán Pereyra, “fue visitado en su domicilio particular, sin invitación previa, en horas de la noche aproximadamente entre las 20 y 21 hrs. por una persona de quien temo expresar su nombre en virtud de los acontecimientos y el poder que ostenta”. En esa situación cuenta que le mostraron el video y le dijeron que "era muy comprometedor para mi y que si llegaba a salir a la luz sería el final de mi carrera política".

Pero no es la única denuncia que se presentó hoy ante la Justicia chubutense. Once dirigentes del PRO, entre ellos el presidente del partido, el diputado nacional Ignacio Torres, entregaron al procurador de la provincia, Jorge Luis Miquelarena, una denuncia penal por "averiguación de ilícito". Allí, toman como prueba la nota de PERFIL y piden que “se investigue la conducta” de López para verificar si incumplió alguno de los siguientes delitos: contra la administración pública y los intereses de los chubutenses, negocios incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, o violaciones a la Ley de Ética Pública.

Destacan del video que el diputado hace alusión “a presuntas gestiones vinculadas con el lobby minero”, que “presuntamente ofrecería los servicios de una empresa que identifica como de su propiedad ‘Bridges’ (puentes) que podría facilitar o establecer relaciones”, que hace “una solicitud de protección de medios” y que “refiere una suma de dinero (cien mil sin verificar la moneda)”.

Este último punto fue motivo de comentarios y elucubraciones en mundillo políticos y en redes sociales luego de la difusión del video, sobre todo por si se trataba de pesos o dólares o si hablaba de una suma mensual.

El caso llegó a escalar incluso a nivel nacional y fue motivo de debates, llamadas y conversaciones cruzadas en la dirigencia del partido. Por el momento no hubo expresiones pero siguen de cerca el caso. Sobre todo porque López había estado la semana pasada en reuniones tanto con Mauricio Macri como Patricia Bullrich.

Según anticipó Torres en declaraciones televisivas, desde el PRO Chubut van a iniciar también una denuncia interna para que los órganos competentes analicen si corresponde una sanción y aseguró que no descartan separarlo del partido. La conducción nacional, por lo que pudo confirmar PERFIL, acompañaría las decisiones institucionales del partido.