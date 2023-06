Cómo piensa el PRO salir del laberinto Schiaretti/Espert

Faltan ocho días para el cierre de alianzas electorales. El 14 de junio habrá que anotar los partidos de cada espacio y en Juntos por el Cambio "explotó una bomba", como graficó Patricia Bullrich sobre la idea de un sector del PRO de sumar a Juan Schiaretti y a José Luis Espert. Ayer la reunión de la mesa nacional terminó en un escándalo, con dirigentes que buscaron sumarse sin estar habilitados y con una discusión a los gritos donde nada quedó claro, salvo que habrá un "cuarto intermedio" para encontrar una salida a la crisis institucional que se abrió dentro del PRO y genera consecuencias para los radicales y la Coalición Cívica.

Para peor, esta mañana el expresidente Mauricio Macri salió con los tapones de punta contra Horacio Rodríguez Larreta y dijo que "pone en crisis a todo el sistema de la coalición" por buscar una alianza que -entiende Macri- la realiza solo para ganar la PASO del 13 de agosto ante su preferida, Bullrich. ¿Cómo sale de este laberinto el PRO? PERFIL habló con dirigentes de los dos sectores en pugna, radicales y de la Coalición Cívica, y la salida parece estar en un camino que si bien tiene tres alternativas, una sola es la potable.

No afloja la interna por Schiaretti: en Juntos por el Cambio todos pisan el acelerador para defender sus intereses

La primera y más lógica es que se vuelva a reunir la "mesa de liderazgo" del PRO como ya lo hicieron el pasado 15 de mayo para acordar candidato único en la Ciudad y una interna en la provincia de Buenos Aires. Ese día se sentaron Macri, Bullrich, Larreta y Vidal y comunicaron decisiones clave. "Esto pasó a un ámbito de decisiones políticas que destraba una mesa chica. Todos pueden hacer manifestaciones, salir en los medios y decir lo que quieren. Pero acá se tienen que reunir los jefes", explicó un armador que ayer estuvo en la UCR para la reunión de la mesa nacional que terminó a los gritos. Sobre todo porque la idea se planteó en una mesa nacional que quedó presa de la interna del partido fundado por Macri.

Las otras dos alternativas pierden fuerza por la falta de tiempo para el cierre de alianzas. Una es que se reúna el consejo ejecutivo del partido y habilite o le cierre la puerta a nuevos ingresos. La última es la asamblea partidaria. ¿Por qué es difícil llegar a estas dos instancias? "La asamblea ya se reunió y para cambiar algo ahí necesitas los dos tercios. Hoy ni nosotros ni ellos lo tienen", explicó un ladero de Bullrich. "Ahí está todo trabado. O se reúnen arriba o sigue todo como está. El consejo puede hacer un comunicado como hizo el PRO de Córdoba, pero eso no soluciona el problema. Ahora bien, ¿quién le explica a Luis Juez esta decisión cuando la elección cordobesa es en pocos días? ¿Cómo nos aliamos al rival de la provincia? Esto perjudica aún más la imagen de Larreta", agregó.

Una frase del sector larretista de esta interna parece dejar un punto a su favor: "La ganancia de Horacio está en haber explicitado su idea de ampliar el acuerdo. Estamos pensando en gobernar, no en la chiquita de la interna". Esto cayó mal del otro lado, donde consideran que toda esta jugada es solo para tener la estructura de Schiaretti, ganar unos puntos más y así quedarse con el triunfo el 13 de agosto. "Está tirando todo el trabajo colectivo por una mezquindad propia", sentenciaron.

"Les dimos 24 horas para que arreglen sus internas. La cosa se detonó por Espert. Estaba todo listo y de golpe Angelini dice que eso no está cerrado. No podemos quedar presos de sus problemas. Hoy deben dar una respuesta", dijo un dirigente de la Coalición Cívica. ¿Hay riesgo de ruptura? "No, pero vamos a vivir siete días de tensiones del carajo", disparó.

RI/fl