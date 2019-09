Con bajo perfil, Zannini colabora con la campaña y se enfoca en la fiscalización

por Rosario Ayerdi

El pasillo de ingreso a las oficinas de la calle México se volvió más concurrido desde el resultado del 11 de agosto. Allí deben esperar para ser atendidos candidatos a intendentes, legisladores, ex funcionarios y hasta importantes empresarios. No solo esperan por Alberto Fernández, sino también por sus principales colaboradores. Son pocos los que atraviesan la puerta sin demoras, y uno de ellos es Carlos Zannini. El miércoles a las 5 de la tarde saludó a quienes la espera ya se les hacía larga e ingresó con apenas anunciar su nombre. Aunque mantiene el perfil bajo, no es la primera vez que el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia visita el búnker del candidato presidencial.

Cristina Kirchner suele reconocer la lealtad del ex secretario de Legal y Técnica de Presidencia, sobre todo después de pasar casi cuatro meses detenido, acusado del encubrimiento de ciudadanos iraníes señalados por el atentado contra la AMIA en 1994. Sobre estos meses en la cárcel, el ex funcionario asegura que el objetivo de su arresto tenía que ver con un objetivo mayor: el de esmerilar la imagen de la ex presidenta para que no pueda volver al poder. Al salir, desde el entorno de la senadora aseguran que el vínculo siguió intacto.

Aunque no se muestra en la escena pública, Zannini colabora con los equipos de la campaña que lleva a Fernández y a Kirchner en la boleta presidencial. Por eso, ya no necesita presentarse al ingresar a las oficinas de México, en donde algunas veces vio a Alberto, y a las que también llega para reunirse con el jefe de campaña, Santiago Cafiero. Esta semana, la visita tuvo que ver con el armado nacional de la fiscalización del día de la elección. El Frente de Todos armó una red de fiscales y mesas testigo en todo el país que el 11 de agosto le permitió tener un resultado idéntico al oficial unas horas antes de conocerse el conteo. Mientras Zannini coordinaba detalles para la noche del 27 de octubre, Alberto cerraba con Axel Kicillof y Eduardo Wado de Pedro las visitas conjuntas que harán en la provincia de Buenos Aires. El dirigente social Juan Grabois miraba todos los movimientos desde uno de los sillones de la recepción.

Aunque la mayor parte de sus días los pasa en Río Gallegos, Zannini sigue siendo un hombre de consulta permanente de la ex presidenta. Incluso hablan de las causas judiciales en su contra. Cuando está en Buenos Aires suele visitar a la candidata a vicepresidenta en el Instituto Patria, en donde también mantiene largas charlas con Oscar Parrilli, a quien considera un amigo. “Carlos es un gran tipo y un hombre muy preparado; se comió injustamente la cárcel”, dicen en el entorno de la senadora.

En Río Gallegos, Zannini se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Alicia Kirchner, a quien ayudó en la estrategia para la reelección. En mayo, la gobernadora santacruceña lo ratificó por tres años más como representante de la provincia en el directorio del Banco de Santa Cruz.

Cuando le preguntan si volvería a formar parte del nuevo gobierno nacional, Zannini responde que ahora disfruta de tener más tiempo para su familia. “En 12 años en la secretaría firmamos 29.442 decretos simples y 317 Decretos de Necesidad y Urgencia; ya tuve una dedicación full life al gobierno”, descartando esta posibilidad. Pero aclara que le gusta seguir en contacto con la militancia en la formación de cuadros políticos. Repasa orgulloso su paso por la gestión: “Formé parte de un gobierno que le pagó al FMI, un gobierno que renegoció la deuda sin que pierda el pueblo argentino”.

Le quedó el sabor amargo de no haber ganado la elección en 2015 en la que fue candidato a vicepresidente de Daniel Scioli. A pesar del bajo perfil, cerca del dirigente aseguran que su postulación lo entusiasmaba. Ahora es uno de los dirigentes más críticos del gobierno de Mauricio Macri.