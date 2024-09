Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, es investigado por abuso sexual simple y desobediencia, tras ser denunciado por una exsecretaria privada, Melody Rakauskas, en 2021. De acuerdo a la denuncia, el político se habría invitado al domicilio de la modelo y allí habría abusado de ella, encuentros que Rakauskas aseguró haber grabado. Este miércoles, un reconocido periodista difundió un archivo y aseguró que la mujer “es una experta en hacer denuncias falsas y en pedir plata”.

“Rakauskas entró a la municipalidad y se robó 18.000 mails y toda la agenda privada de Espinoza. Grabó con un celular guardado en la cartera, desde que entró, del primero al último, los 9 días que trabajó en la municipalidad. Grababa todo y se robaba todo el material que podía encontrar. Un personaje rarísimo, ¿quién hace eso? ¿Qué estaba buscando?”, se preguntó Pablo Duggan en la emisión de Duro de Domar de este miércoles por la noche.

“Lo primero que te dicen los fiscales es que entregues tu celular para fortalecer la denuncia, porque verifican a través de una copia forense que los chats no sean armados. Melody nunca presentó su teléfono”, destacó.

Denuncia contra Fernando Espinoza por abuso sexual: la Justicia confirmó su procesamiento y quedó al borde del juicio oral

“Su afán por grabar todo le jugó una mala pasada, porque en estos tres años, en algún momento la Fiscalía le dijo ‘mandá lo que vos tengas, de supuestas pruebas, audios y demás’. Y ella mandó un montón de archivos y, cuando empiezan a revisarlos, la Justicia descubre que uno de ellos era una grabación completa del encuentro en su casa. Desde que Espinoza entra hasta que se retira, son dos horas ininterrumpidas y están grabadas. Por qué, no lo entiendo. Pero ella terminó enviando la prueba perfecta de que lo que denuncia es falsa. Porque la fiscal escuchó las dos horas y no hay ninguna referencia a que ocurriera algo impropio”, explicó Duggan, a pesar de que en la denuncia la joven declaró que se vio forzada a recibir en su departamento en tres ocasiones al dirigente peronista.

Rakauskas: "Espinoza se abalanzó sobre mí, hubo un forcejeo cuerpo a cuerpo y trató de bajarme los pantalones"

Además, el periodista aseguró que el empresario que la recomendó como secretaria de Espinoza no había sido su pareja durante seis años y que, en cambio, mantenían una relación basada en el trabajo sexual. También reveló que ella denunció a ese hombre, identificado como Gustavo Cilia, por violación, luego de que él la denunciara por extorsión. “Esa es la primera denuncia falsa, porque cuando ella hace la denuncia en la oficina de violencia de género, dice ‘mi mamá y mi abuelo pueden dar fe de que yo estuve muy mal por lo de Espinoza’. Sin embargo no aporta datos de ellos y cuando la fiscalía los convoca, se entera de que Rakauskas los había denunciado penalmente por violencia física y que, tras un largo recorrido judicial, se determinó que eran falsas”, relató el conductor televisivo.

“No hay duda de que detrás está metida la política. Es una denuncia inconsistente, con pruebas de que es falsa y Espinoza tiene un procesamiento avalado por la Cámara. Al primer fiscal que pidió su sobreseimiento dos veces, lo sacaron, y ahora también la quieren sacar a Mónica Cuñarro. Entonces déjense de joder, muchachos, si quieren adueñarse de la intendencia de La Matanza, bueno, cada cuatro años hay elecciones. No tengo idea de si era una agente de inteligencia o qué pasó, no tengo la más remota idea, pero será interesante investigarlo”, concluyó el periodista y abogado.

Qué se escucha en los audios entre Espinoza y Rakauskas

El conductor del reconocido programa aseguró que contaban con el audio de dos horas que Rakauskas habría grabado con un celular escondido en su cartera, mientras el intendente de La Matanza estaba en su casa. Sin embargo, por logística televisiva, afirmó, sólo transmitirían algunos recortes.

En el primer audio se escucha el cálido recibimiento de la joven, quien le dice “bienvenido a casa” a su jefe y halaga su outfit: “Me gusta tu imagen en jean”, se la escucha decir. También lo invita a “ponerse cómodo” y conversan sobre sus perros, mencionando que es llamativo que lo saluden con entusiasmo, ya que no suelen ser amigables. El segundo recorte es más breve, conversan sobre el viaje hasta la casa de Rakauskas y sobre la comida que pidió para cenar.

Duggan: "Rakauskas no sólo no pudo probar el abuso sexual, sino que dio la prueba de que no existe"

El tercer audio fue el más comentado por los panelistas de Duro de Domar, ya que el tono de la secretaria es más suelto y hasta sugerente. “No sé si puedo tomar mucho, porque estoy enfrente de mi jefe, va a pensar cualquier cosa”, lanza Rakauskas, quien se sorprende al escuchar que a Espinoza también le gusta el jazz. “Ah bueno, pero usted me está sorprendiendo”, lo felicita. Por último, en el recorte de la despedida, donde Pablo Duggan consideró que debería haber tensión o incomodidad, en caso de haber sucedido un hecho de agresión, se la escucha relajada, agradeciendo la visita y hasta lanzando una broma: “Parecés un visitador médico”, consideró.

Patricia Cubría: "Me da pena la foto de Axel con Espinoza"

“Ella denuncia que le tocaron una teta (sic), después en la televisión a colegas nuestros ha mentido, dijo que se le tiró encima para abusar. Nada de eso denunció en la Justicia ni aparece en la grabación. Se escucha una charla intrascendente, casi tonta. Rakauskas no sólo no pudo probar el abuso sexual, sino que dio la prueba de que no existe. En estos casos generalmente no hay prueba suficiente, pero en este caso hay pruebas de que no ocurrió, es insólito, nunca vi esto”, reflexionó el conductor televisivo. Sin embargo, la denunciante relató que Espinoza fue a su domicilio tres veces en una semana, entre el 3 y 10 de mayo de 2021.

En declaraciones al programa de televisión La Cornisa, conducido por Luis Majul, la modelo afirmó: "Espinoza se abalanzó sobre mí, hubo un forcejeo cuerpo a cuerpo y trató de bajarme los pantalones". Por su parte, el mes pasado, Espinoza apeló ante la Cámara de Casación Nacional su procesamiento por abuso sexual y recurrió a datos de la adolescencia de la víctima, pidiendo que le realicen un "examen psiquiátrico" y destacando que había estado en una "red de prostitución" y que podría ser "una infiltrada" de la política. Este miércoles, el juez Luis Schelgel anuló la pericia psiquiátrica que había dispuesto la fiscal Mónica Cuñarro.

Las denuncias cruzadas entre Raskaukas y Espinoza en el caso por "abuso sexual"

En mayo de 2021, Melody Raskaukas denunció a Fernando Espinoza por abuso sexual. Fue después de que empezara a trabajar como su secretaria privada, habiendo sido presentada por su expareja Gustavo Cillia, una figura cercana al intendente matancero.

En la denuncia, Raskaukas presentó grabaciones de audio e imágenes como evidencia del encuentro en el que el intendente presuntamente habría cometido el delito. La defensa de Espinoza pidió el sobreseimiento en dos ocasiones, algo respaldado por el fiscal Leonel Gómez Barbella. La denunciante, se fue a vivir al exterior. "Me fui del país porque me hostigaban", explicó.

La jueza María Fabiana Galletti decidió procesar y embargar a Espinoza luego de que se presentaran nuevas pruebas, como registros de antenas de telefonía que sitúan a Espinoza en el departamento de la denunciante, que marcaron un giro significativo en el caso.

El delito por el que se lo acusa es "abuso sexual en concurso real con desobediencia", luego de que el intendente intentara comunicarse con la denunciante a pesar de las restricciones.

En junio, el caso tomó un nuevo giro con la presentación de una denuncia penal por parte del entorno del intendente. Estas acusaciones, que incluyeron presuntos delitos de "lavado de dinero y espionaje ilegal", fueron realizadas después de que la Justicia procesara y embargara a Espinioza.

La denuncia de Espinoza, que cayó bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, tramita en un juzgado diferente al de la causa por abuso sexual. Según la acusación, presentada por un asesor del Municipio, estas acciones formarían parte de un supuesto "armado político" para perjudicar al intendente y al partido Justicialista durante la campaña electoral de 2021.

