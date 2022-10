Con pujas internas, JxC no logra unificar posturas

En las próximas horas, Juntos por el Cambio terminará de definir su postura de cara a la sesión del martes, pero ya anticipa que no habrá una votación unificada, como viene sucediendo en varios de los temas de relevancia.

Por la complejidad de su composición, el interbloque opositor tiene una doble ronda de negociaciones que en muchas ocasiones, retrasan los acuerdos finales.

“Está lleno de caciques y pocos indios”, resume uno de los legisladores que está en las conversaciones cotidianas por el tema aunque también reconoce que “es un buen ejercicio de comunicación para todos”.

En el caso del Presupuesto 2023, quienes se pusieron al hombro el análisis duro de los números fueron los referentes económicos de cada partido que luego fueron trasladando la marcha de la discusión al resto del bloque y a la mesa política que termina de tomar las decisiones.

Por el radicalismo la posta la tomó el cordobés Víctor Hugo Romero quien sumó al ex ministro mendocino Lisandro Nieri. La UCR es el espacio que está más cerca de un voto a favor, en línea con lo que sucede en el bloque de Evolución, que desplegó a especialistas como Martín Tetaz, con manejo de la macroeconomía y al mismo tiempo cintura mediática, el puntano Alejandro Cacace, especializado en temas legales y la bonaerense Danya Tavela, con experiencia en el armado de presupuestos del ámbito universitario. Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, participó de gran parte de las reuniones de la comisión pese a no ser integrante formal y ya anticipó su voto en contra, una actitud que si bien no es la primera vez que lo hace (sucedió en la votación del FMI) generó resquemor entre sus colegas del interbloque.

Luciano Laspina, por su parte, ratificó sus trofeos como referente económico del PRO, aunque de acuerdo a las conversaciones preliminares que terminará de cerrar a último momento del martes, no tiene sencilla la unificación de criterios en el macrismo.

Conforme se va acercando la campaña electoral, el PRO va endureciendo sus posturas y el Presupuesto no es la excepción. Allí predomina la idea de no acompañar y de estar atentos para no perder esta instancia como moneda de cambio ante cualquier intento del oficialismo por eliminar las PASO, advierten.

Carrió anticipó que la CC “no acompañará el Presupuesto de Massa”

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió anticipó que su espacio “no va a acompañar el presupuesto de Massa y va a votar en contra de la delegación de facultades al Ejecutivo que permiten aumentar las retenciones”.

Tras la firma del dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el bloque opositor se tomará el fin de semana y el lunes para terminar de definir una postura que está cercana a la abstención. De acuerdo a la lectura que hizo la propia Carrió, “si no bajamos impuestos y reformulamos la matriz impositiva, no hay crecimiento posible”.

El año pasado, la CC había analizado en principio la posibilidad de una abstención para no sumarse a una estrategia en contra que estaban planteando sus socios de Juntos por el Cambio porque no tenía intenciones de “voltear” el Presupuesto 2022, pero la difusión de negociaciones de algunos de los socios a sus espaldas, hicieron explotar el equilibrio interno y finalmente no acompañó.

Carrió participó de una charla con integrantes de la mesa agropecuaria del partido opositor y allí recordó que “como venimos diciendo desde hace muchos años, tenemos que dejar en paz al campo. Tenemos que convertirnos en una industria de la alimentación”.

Según consideró, “las retenciones son un dique que impide el crecimiento. Y solo con crecimiento vamos a recuperar el valor de nuestra moneda”.

El dictamen aprobado en comisión contempla un artículo que delega al Ejecutivo nacional las facultades de fijar derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2023, uno de los puntos que mayor rechazo causó en la oposición y que, según dicen, todavía no se encuentra cerrado por completo.

La Coalición Cívica también marcó una posición propia al presentar un proyecto para derogar el régimen especial de promoción en la provincia de Tierra del Fuego, lo que mereció el rechazo tanto de la UCR como del PRO.