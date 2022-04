La Corte dio a Nación y Ciudad 15 días más por la Coparticipación: cómo están las conversaciones

Los jueces de la Corte Suprema decidieron habilitar 15 días más para que sigan las negociaciones el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de los fondos de la Policía. Fue después de un pedido unificado que hicieron ambas partes la semana pasada ante la falta de acuerdo de coparticipación.

En las últimas horas, el Máximo Tribunal hizo pública su respuesta al planteo para ampliar el plazo que venció este martes 26 de abril.

La instancia de negociación había sido abierta por decisión de los cortesanos el 10 de marzo pasado, al finalizar la audiencia en la que se vieron las caras el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Coparticipación: en Ciudad y Nación esperan un fallo a favor de Horacio Rodríguez Larreta si no hay acuerdo

"Por disposición del Tribunal, en atención a lo solicitado y a lo que surge del acta acompañada de fecha 20 de abril, prorrogase la suspensión del trámite de las causas, dispuesta en la audiencia del 10 de marzo del corriente año hasta el día 11 de mayo de 2022", sostiene el escrito de la Corte al que accedió este medio.

Hasta el momento, los representantes técnicos de ambas partes se venían reuniendo en una oficina del centro porteño los días miércoles. Con la extensión del plazo, quedarían tres instancias de encuentro para afinar los detalles en busca de un acuerdo ante las demandas que impulsadas por Larreta contra el decreto en el que Alberto Fernández determinó que los fondos por el traspaso de la Policía que el macrismo había hecho al Gobierno porteño eran superiores a los necesarios y los giró a la Provincia.

Cómo viene la negociación por la coparticipación

Desde el 10 de marzo en adelante hubo seis encuentros entre la Ciudad, representada por el jefe de Gabinete Felipe Miguel, el ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro y el de Hacienda, Martín Mura; y Nación, por la secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, un representante del Ministerio de Economía y dos abogados.

Como mencionó PERFIL en un artículo anterior, las negociaciones están trabadas al punto tal que representantes de ambas partes se atreven, en estricto off the record, a deslizar que si no se logra, esperan un fallo de la Corte a favor de la Ciudad.

Más allá de eso, el único punto de acuerdo que se logró fue en torno a la metodología de pago del dinero para el funcionamiento de la Policía. Fue cuando los representantes porteños comunicaron que estarían dispuestos a que la transferencia de los fondos en disputa no sea a través de la coparticipación.

En Nación señalaron ese punto como un "reconocimiento" a que la coparticipación no puede ser "un vehículo para la transferencia de servicios", como en su momento lo había determinado el ex presidente Mauricio Macri.

Rodríguez Larreta: "La quita de fondos de la coparticipación fue inconstitucional"​

Tras conocerse la extensión del plazo otorgada, un funcionario de primera línea de la Ciudad fue consultado por este medio acerca de las últimas negociaciones y sostuvo que al día de hoy "no logramos acercarnos a ninguna definición".

La expectativa, de ahora en más, está puesta en si se llega o no a un acuerdo por los montos del traspaso. En números generales, en Gobierno sostienen que a cifras actualizadas, la Policía le cuesta a la Ciudad poco más de 29 mil millones, mucho menos que los 186 mil millones que supuestamente llegarían con el 3,5% de coparticipación que estableció Macri.

Una vez que se cumpla el plazo, Nación y Ciudad volverán a concurrir al cuarto piso del edificio de la calle Talcahuano. Si no se logran poner de acuerdo, la Corte Suprema deberá definir en torno a la medida cautelar que presentó Larreta para que se suspenda la disminución de fondos que hizo Fernández en 2020.

De todos modos, seguirá su curso el planteo de inconstitucionalidad de la decisión del Estado nacional de bajar del 3,5% al 2,32% el coeficiente de coparticipación que había sido aumentado por el ex presidente Mauricio Macri apenas comenzó su gestión.