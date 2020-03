El lado B: en los supermercados hubo largas filas para abastecerse

por Claudio Corsalini

Si bien la mayoría de los argentinos respetaron el aislamiento social preventivo que rige en el país desde ayer, durante el primer día de vigencia se vio una importante cantidad de personas caminando por las calles y, sobre todo, haciendo filas en diferentes centros de abastecimiento pugnando por entrar. Un lado B de la cuarentena total y obligatoria que muy pocos imaginaban podría ocurrir, al menos, en las primeras 24 horas de vigencia del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández. Se trató, en definitiva, de una imagen que no solo se repitió en distintos puntos de venta de la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano bonaerense y en el interior del país.

Salir para abastecerse en supermercados de alimentos de primera necesidad o adquirir medicamentos en farmacias, se encuentra contemplado entre las excepciones. Junto a las ferreterías, serán algunos de los comercios que permanecerán abiertos durante todo el período de la cuarentena.

Uno de las postales de esta aglomeración se dio en un supermercado frente a la Terminal de Omnibus de Retiro. Allí, la fila de personas llegaba hasta la entrada del Barrio 31, a casi 300 metros del supermercado. “Vine a comprar porque tengo miedo de quedarme sin productos. Además, no sé si mañana van a estar abierto”, afirmó César, un vecino del barrio.

La misma escena se registró en un centro de abastecimiento del barrio porteño de Pompeya. En el interior del país, en tanto, la imagen de más 400 personas haciendo fila para poder ingresar a un supermercado en San Miguel de Tucumán, fue más que elocuente. Desde primera hora de la mañana del viernes se formaron largas colas frente a un mayorista que aceptaba tarjetas alimentarias. En ese caso, la fila fue de casi cuatro cuadras y se pudo observar a familias enteras con chicos y bebés en carritos. En todos los casos, se registraron colas que oscilaron entre dos y cinco horas de demora.

Con relación a la distancia social de un metro que debe haber entre cada persona, la mayoría no la respetó. De todas maneras, se pudo ver a varias personas cubriéndose con barbijos o utilizando alcohol en gel mientras hacían la fila. Otras, en tanto, se tapaban la boca con pañuelos

Respecto a los productos que más se compraron, se destacaron los alimentos no perecederos, enlatados, leches larga vida, pañales y productos de limpieza, en especial, lavandinas. Mientras que en el rubro farmacéutico la compra de alcohol en gel o etílico estuvieron as la orden del día. Para referentes del sector supermercadista, se trató de imágenes que habitualmente suelen verse en vísperas de Navidad o Año Nuevo.

En las entidades bancarias, en tanto, también se registró una buena afluencia de personas para retirar efectivo de los cajeros. Los restaurantes y bares, por su parte, estuvieron abiertos pero sin atender al público, y reforzaron sus servicios de delivery.