por Agustín Colombo

Casi todos los comunicados empiezan igual: se suspende, se cancela, se posterga. De esa manera, las confederaciones, federaciones, asociaciones y ligas informan las medidas que adoptaron en las últimas horas a causa de la pandemia de coronavirus que se extiende por todo el mundo. A cada hora, las noticias que relacionan esta enfermedad con los diferentes eventos deportivos se actualizan, casi como la lista de países en que aparecen nuevos casos de contagio.

A esa lista se sumó ayer el ciclista argentino Maximiliano Richeze, quien confirmó que padece el virus Covid-19 y que deberá mantenerse en cuarentena en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Arabes Unidos. El de Richeze es el primer caso positivo de un deportista argentino y el segundo dentro de su equipo, el UAE Team Emirates, luego de que en las últimas horas el colombiano Fernando Gaviria también confirmó que padecía la enfermedad. “Mi equipo se vuelve a casa pero mi regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista”, contó el medallista de oro en los Juegos Panamericanos 2019 y clasificado a los Juegos de Tokio 2020.

El ciclista Richeze fue el primer deportista argentino positivo. Está en Abu Dhabi

Richeze fue el primer deportista argentino en dar positivo, pero no fue la noticia que más circuló ayer sobre el coronavirus en la arena deportiva. La cuarentena de Lionel Messi, luego de que Barcelona anunció ayer la suspensión de los entrenamientos del equipo; el “aislamiento voluntario” de Paulo Dybala, una de las figuras de la Juventus; y las dudas sobre la continuidad del fútbol argentino en el inicio de la Copa de la Superliga fueron los principales puntos de atención para una agenda informativa desbordada.

“Ante la situación sanitaria y atendiendo a las recomendaciones de los responsables médicos del club, el primer equipo de fútbol suspende toda su actividad hasta nueva orden”, publicó ayer el Barça, que se sumó así al Real Madrid y otros equipos españoles como Leganés o Valencia, que cancelaron su actividad, aunque en esos casos a raíz del diagnóstico por coronavirus de deportistas vinculados con esas instituciones.

Lo que sucede en Italia bien puede validar aquello de que el deporte es un reflejo de la sociedad. Con el Calcio y todas las otras competencias que se disputan en ese país suspendidas por tiempo indeterminado, ayer la Sampdoria comunicó que, además de Manolo Gabbiadini (diagnosticado con coronavirus a principio de semana), los jugadores Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina y Morten Thorsby dieron positivo, al igual que el médico del plantel, Amadeo Baldari. “Todos gozan de buena salud y se encuentran en su hogar en Génova”, informó el club del noroeste de Italia, una de las regiones más afectadas por esta pandemia.

Todo el deporte nacional podría suspenderse. El martes se tomaría la decisión

Estadios vacíos. A diferencia de lo que ocurre en Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania (ayer suspendió sobre la hora la fecha), la AFA y la Superliga consideraron que se debían jugar todos los partidos pero a puertas cerradas. La decisión se tomó a pesar de que los cuerpos médicos de los clubes sugirieron la suspensión del fútbol argentino como medida de prevención. “Ahora hay que esperar al martes”, le dijo a PERFIL el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi. ¿Qué ocurrirá ese día? Se convocó a todos los presidentes de los clubes, autoridades del Estado y los diferentes sindicatos (futbolistas, árbitros, Utedyc) para delinear los pasos a seguir. Muchos jugadores, con Leonardo Ponzio a la cabeza, quisieron suspender los partidos de ayer entre Gimnasia y Banfield y San Lorenzo-Patronato. Fue por la presión de Ponzio y de otros emblemas millonarios que el club de Núñez envió un comunicado ayer a última hora en el que anunció que no se presentará a jugar el partido en Tucumán ante Atlético: “El club considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial”.

Boca podría tomar el mismo camino hoy ante Godoy Cruz. Los dirigentes coincidían en que el martes se iba a suspender toda la actividad. Pero River se ubicó a la vanguardia y decidió adelantar esa decisión, más tarde ratificada por una disposición del gobernador Juan Luis Manzur. Todo cambia minuto a minuto. Y así será hasta no se sabe cuándo.