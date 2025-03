Criptoestafa y Corte: el Gobierno despliega un plan de reducción de daños con la UCR

No será un arranque más. Desde este miércoles, después de los feriados de Carnaval, ya corre el período de sesiones ordinarias del Congreso que Javier Milei inauguró el primer sábado de marzo. Cuando habló ante la Asamblea Legislativa, el Presidente señaló que pediría el apoyo para el nuevo acuerdo con el FMI. No dijo cómo, pero el Gobierno confirmó este jueves que no será por un proyecto de ley, sino mediante un decreto de necesidad y urgencia. La sorpresa y el malhumor que generó la noticia es el preludio de esta primera semana de ordinarias, donde el oficialismo desplegará un plan de reducción de daños para contener dos embestidas opositoras.

El mapa de calor que tienen en el Gobierno anticipa conflictos en las dos cámaras del Congreso. En Diputados, el foco estará puesto en el próximo miércoles. Los bloques del radicalismo rebelde, reunidos en Democracia para Siempre, junto a Encuentro Federal, que lidera Miguel Pichetto, pidieron una sesión especial para tratar los diez proyectos presentados para investigar el escándalo. Hay iniciativas que piden citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que explique su relación con los creadores de la criptomoneda Libra y otros que impulsan crear una Comisión Especial Investigadora que indague las vinculaciones con el Gobierno. El bloque de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez, impulsa el juicio político contra el Presidente y el conglomerado de la UCR, que conduce Rodrigo de Loredo, exigió la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “para responder varias preguntas relacionadas al caso”. Son 23 preguntas preparadas por el mismo bloque donde pesan con mucha fuerza los cinco gobernadores de la UCR, los que jugaron fuerte hace dos semanas para evitar que prospere la creación de una comisión investigadora en el Senado. Tanta fue la presión, que quedó muy expuesto el titular de la bancada de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, porque firmó el proyecto para la comisión, habilitó la votación necesaria y después votó en contra con otros seis correligionarios.

Los hilos de la UCR no quedaron ahí. Después de darle una mano al Gobierno en el Senado, ahora habilitaron una instancia reparadora en Diputados. La iniciativa, a la que accedió PERFIL, “exige al Ejecutivo que cumpla a la brevedad con la obligación del jefe de Gabinete, conforme lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución”. Es decir, que le ofrece a Francos que anticipe la próxima visita a la Cámara baja para cumplir con la obligación de brindar informes sobre la gestión del Gobierno cada dos meses a una de las dos cámaras. Francos fue en noviembre al Senado y en abril tenía previsto comparecer ante Diputados. La idea del oficialismo es que adelante esa visita. No se trata de una interpelación ni de una moción de censura que podría derivar en su destitución, como también dice el artículo 101. Sino en acelerar su informe a la Cámara baja. Ante las consultas de PERFIL, en la Casa Rosada y en Diputados confirmaron que ofrecieron esa posibilidad al radicalismo. Cerca del titular de la Cámara, Martín Menem, fueron cautos y no precisaron la oferta. El objetivo es conseguir que fracase el pedido de sesión impulsada por el bloque de Pichetto y por la bancada que conduce el radical rebelde Pablo Juliano. El contacto del Gobierno con la UCR también está funcionando en el Senado, especialmente para esta semana. En bloque de UxP, que conduce José Mayans, junto a la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri y un sector de la UCR, impulsan una sesión en la Cámara alta para rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Tras la decisión de Milei de nombrarlos por decreto y en comisión, crece la ofensiva para hacer caer ambos pliegos. La Casa Rosada y los gobernadores radicales están presionando a Vischi para que el bloque de la UCR no se pliegue al rechazo. Para llevar las dos nominaciones al recinto, es necesario que cuenten con dictamen. Contra García-Mansilla, que juró hace diez días, hay dos dictámenes para anular su candidatura, uno impulsado por UxP y otro por el radical Martín Lousteau. A ambos le faltan las nueve firmas necesarias y en ambos todavía no están los ganchos de los radicales. Ahí esta avanzando el otro plan de reducción de daños. Dicen que Vischi está buscando que sus correligionarios no firmen para que se caiga la posibilidad de una sesión.

Francos, sincero: “No hay plan B”

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de la Nación, dio su mirada sobre qué puede suceder si el Senado no avala la designación de Manuel García-Mansilla como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Reconoció que el Gobierno no tiene plan B si Ariel Lijo no llega a ser miembro del máximo tribunal.

En torno a García-Mansilla y la posibilidad de que la Cámara alta le baje el pulgar al nombramiento, el ministro coordinador explicó que “el rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato. Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”. “No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento, es una decisión de la Corte; el Gobierno no puede hacer nada”, aseguró el jefe de ministros.