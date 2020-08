"Cristina contrató a Alberto como abogado y el pago fue la presidencia": cumbre del PRO con Silvina Martínez

La presidente del PRO, Patricia Bullrich, y el vicepresidente del partido, el diputado Federico Angelini, invitaron a la abogada Silvina Martínez, una de las principales denunciantes de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a una reunión virtual donde se criticó la reforma judicial, la cuarentena y la demora en la causa Hotesur – Los Sauces.

Tanto por Zoom como por Facebook, la charla virtual se denominó “Diálogo contra la impunidad” y motivó la saturación del Zoom con más de mil participantes que escucharon a los tres dirigentes y luego hicieron preguntas.

Es la primera vez que Martínez, quien fue titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y fue abogada de Margarita Stolbizer, se presenta públicamente en una reunión con dos de los principales dirigentes del PRO.

Zoom Silvina Martinez y el PRO

En este sentido, Angelini arrancó el encuentro virtual y planteó: “La impunidad en Argentina viene desde hace tiempo y tiene un entramado político, judicial y sindical que se ha perfeccionado en los 12 años de kirchnerismo y a partir de este nuevo gobierno se busca avanzar en la culminación del circuito de la impunidad”. Y agregó: “Es una especie de regla no escrita, como ´un no pasa nada´, que llega también al sector productivo. Por ejemplo, acá en Rosario hay una empresa que tiene más de 50 años y que ayer anunció que cierra después de dos meses de bloqueos y amenazas del sindicato de Camioneros. Buscaron ayuda en el gobierno provincial y municipal, pero se encontraron con un abandono total. Y esto también es parte de la impunidad”.

Y cerró su primera intervención: “Hay que poner mucho esfuerzo para frenar este nuevo avance del gobierno en su plan para perfeccionar su impunidad. Con personas con mucho coraje como Patricia y Silvina, vamos a poder ganar esta batalla por la República”.

Luego, Bullrich, que ofició como moderadora y entrevistadora también, aprovechó la oportunidad para responderle al presidente Alberto Fernández: “Ayer el presidente dijo que iba a apretar el botón rojo. ¿Qué es? ¿La bomba atómica? El que apretaba el botón rojo era la bomba atómica y ya explotó en Argentina: la gente está sin trabajo, ya los negocios están cerrando. Ya estamos en una situación muy compleja en lo económico, la situación se les fue de las manos. Y educativa: los chicos van a perder un año. Es una cosa increíble lo que quieren hacer con el país. Y esto está llevando a un nivel de violencia inédita”.

Tras una cumbre con Macri, Vidal y Negri, JxC rechazó la reforma judicial y la ampliación de la Corte Suprema

Luego, la presidenta del PRO agregó: “Meten preso a un chico que vende verdura y largan 4.000 presos a la calle. ¿Qué estado de situación estamos viviendo? El nivel de violencia que tenemos es producto de un presidente que te dice que va a apretar el “botón rojo”. El estado de excepción, decretos que legislan sobre materiales penales. ¿Qué presidente de puede decir que va a apretar el botón rojo cuando la gente la está pasando como la está pasando?”.

A su turno, Silvina Martínez contó cómo llegó a la IGJ de la mano de Ricardo Nissen, el actual titular, cuando era estudiante de Derecho. En otro tramo de su alocución, opinó sobre la reforma judicial que impulsa el oficialismo en el Senado de la Nación. “Es una reforma judicial sobre un fuero que solo les interesa a ellos: por eso solo busca la impunidad. No es una reforma general, no tomaron en cuenta la opinión de la oposición, de los académicos, de los jueces”.

“La impunidad la tratan de lograr por un lado creando nuevos juzgado producto de la división de las secretarias. Primero subrogantes, fácilmente manipulables por el poder político”, agregó Martínez. “Todas las denuncias de corrupción el primer año van a tramitar con estos nuevos jueces: las denuncias sobre el Gobierno anterior como las denuncias contra el actual Gobierno van a caer en estos jueces amigos”, explicó la abogada. “Fundamentalmente la idea es instalar el miedo en el Poder Judicial. Más allá que la reforma prospere o no, la impunidad la van a lograr instalando el miedo”, concluyó.

Alberto Fernández le respondió a Macri: "Los riesgos no han pasado y no está en discusión la libertad de la gente"

Por su parte, Bullrich aseveró que “es evidente que ellos quieren tocar una parte de la Justicia. Es una parte muy importante porque trata los temas de corrupción”. Y añadió: “Pero no es toda la justicia: esta semana en Rosario tenemos un fiscal preso por vínculos con el narcotráfico y el juego. La justicia contra los que roban casas, los motochorros, esa no importa. La única que importa es la que va a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Quieren cambiar el Procurador, no pudieron. Ahora le pegan a Casal, un funcionario de carrera y no comprometido políticamente con nadie. Y es muy bueno y lleva adelante una buena tarea. Quieren sacarlo. Quieren hacer de la Corte Suprema una instancia más para meter nuevos jueces”, lanzó la presidenta del PRO. En este sentido, adelantó que la decisión de frenar las iniciativas por parte de Juntos por el Cambio ya es un hecho. “Tenemos los dos tercios garantizados y no se lo vamos a permitir. El objetivo es la impunidad, que además es el pacto Fernández-Fernández. ¿Por qué Alberto Fernández es presidente? Esta reforma no le va a solucionar problemas a la gente”.

Por su lado, sobre el rol de la oposición, Angelini, quien además de vicepresidente del PRO es el referente del partido en Santa Fe – donde además fue diputado provincial -, expresó: “Ojalá nosotros hubiéramos tenido la oposición que tienen ellos hoy. Ahora, mientras nos decían quédate en casa te expropiaron una empresa, te liberaron presos, le bajaron haberes a los jubilados, quieren avanzar contra la justicia, contra el Congreso con sesiones virtuales. Ahí tenemos que ser muy duros y defender los valores de la República”.

“Se muestran errores importantes en la cuarentena: ya no somos el ejemplo del mundo. En el PRO con Patricia, con Horacio, con María Eugenia y con Mauricio Macri, vamos a hacer todo lo que podamos los avances del kirchnerismo. Y esto lo vamos a dejar en claro: haremos lo que tengamos que hacer”, amplió.

“Aunque discutamos internamente, priorizamos la unidad porque ante el kirchnerismo vamos a demostrar que estamos juntos y de cara al 2021 es fundamental”, concluyó.

En otro tramo, consultada por Bullrich, la abogada Martínez avanzó sobre el trabajo de los funcionarios judiciales en el marco de las causas que tienen a Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados. ““Cristina contrató a Alberto como abogado y el pago fue la presidencia. Trabaja como si fuera su cliente. En ese marco podemos entender sus políticas. Es un abogado que defiende a su cliente con la Presidencia de la Nación”, disparó.

“Un caso tan contundente y con tanta prueba como Hotesur. Los peritajes de ella incluso dijeron que había maniobras de lavado de dinero. Hoy la causa está frenada. El juez (Daniel) Obligado tiene la causa pisada. Hace un año y medio que la causa Hotesur y Los Sauces los Kirchner no tuvieron otro cliente que no sea Lázaro Báez y Cristóbal López. Hoy los interventores no pueden pagar las facturas: no daban las ganancias que los Kirchner quisieron justificar en sus declaraciones juradas”, contó. “El juzgado 5 trabaja para Carlos Beraldi (abogado de CFK) y no avanza con la investigación”, agregó.

“Por eso son fundamentales las elecciones de 2021: si llegan a tener más miembros en el Congreso olvidémonos del avance de cualquier causa de corrupción. Es un tema que tenemos que avanzar porque en esta causa si no hacemos algo vamos a encontrarnos con la consagración de lo que quiera CFK: va a resultar impune y los argentinos vamos a tener que pagar daños perjuicios”, concluyó.