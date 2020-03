Cristina Kirchner vuelve al país con Florencia: "Cumpliré los 14 días de aislamiento"

View this post on Instagram

Recorte de mi diario. 18 de Octubre/2019. Del papel al celular: Estoy empezando a pensar que le temo a todo el día menos a la mañana primera. A la tarde no la supe manejar. El mediodía es detestable. Y la noche... no sé qué hacer con ella (...) pero hay rasgos de mi personalidad que a veces me preocupan. Espero el amanecer como nadie. Me metería en la luna y la rompería toda. Estos días no estoy queriendo a la noche, y eso que yo antes la buscaba. Seguiré leyendo hasta que la medicación no me permita estar más despierta. (...) Temo tener siempre problemas para dormir. Tendría que encontrarme con alguien al que le pase lo mismo, y cruzarlo por la noche en el pasillo, porque habrían dos habitaciones. Habría que siempre visitarse. Eso me emociona, tocar la puerta. Tocame la puerta.