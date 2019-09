Cristina recibió al dirigente francés Mélenchon y hubo críticas para Macri y Macron

El líder de izquierda francés, Jean-Luc Mélenchon, visitó este martes a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y criticó por partida doble a los presidentes argentino y francés, Macri y Emmanuel Macron.

Mélenchon estuvo este lunes en Uruguay y se reunió con el expresidente Pepe Mujica. Esta tarde recibirá la distinción de profesor honorario en la Universidad de Lanús, donde dará una charla.

El ex parlamentario europeo, ex ministro de Educación francés y ex candidato presidencial cuestionó a Christine Lagarde por haber avalado y financiado desde el FMI la política económica argentina. Hace un día, Mélenchon ya había cuestionado el desempeño de Lagarde en el Fondo Monetario.

El FMI y un comunicado sin definiciones: "Estamos analizando las medidas"

“¿Cuántas economías tiene que arruinar Lagarde antes de que nos demos cuenta de la realidad? Legó a Francia un déficit presupuestario ruinoso y presidió las políticas que infligieron la peor recesión jamás registrada en Grecia. El rescate de Argentina se suponía que iba a ser el mayor logro de su carrera, pero en su lugar el país se ha sumido en el caos, y es casi seguro que tendrá que dejar de pagar los miles de millones que le han prestado", había escrito Mélenchon para El Economista.

Esta tarde, al salir del Instituto Patria, el dirigente de la plataforma política Francia Insumisa advirtió en la misma línea que “el FMI de Lagarde prestó a su país en 3 años 5 veces más que durante todo el resto de su historia sin ningún voto del Parlamento. Macri, Macron: dos monarcas presidenciales. Mismo riesgo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con @CFKArgentina, ex presidente de Argentina, candidata a la vicepresidencia. El FMI de C. Lagarde prestó a su país en 3 años 5 veces más que durante todo el resto de su historia sin ningún voto del Parlamento. Macri, Macron: dos monarcas presidenciales. Mismo riesgo. pic.twitter.com/QfzrVjKSZD — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 3, 2019

Cristina Kirchner estuvo el sábado en La Plata para presentar su libro “Sinceramente”. Más de 20 mil personas escucharon sus críticas al modelo económico de Mauricio Macri. Luego, la expresidenta y actual candidata a vice posteó en sus redes un video de ese acto con un breve texto.

“Todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar para ayudar a cambiar esto y que no sea el péndulo permanente. Intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y viable”, escribió.



