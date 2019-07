Cristina sumó a “la cadorna” y dijo que “con la comida estamos igual a Venezuela”

por Rosario Ayerdi

Desde Mendoza y a 15 días de las elecciones, Cristina Kirchner pronunció uno de los discursos más duros contra la gestión de Mauricio Macri. “Tenés que ser muy malo para chocarla toda. ¿La chocaron toda o están haciendo lo que vinieron a hacer?”, dijo la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos como cierre de las críticas por la situación económica.

A pocos minutos de comenzar la presentación del libro Sinceramente, el escritor Marcelo Figueras, que la acompaña en cada exposición, le recordó la polémica que se generó una semana atrás cuando la senadora dijo que, debido a las políticas del gobierno de Mauricio Macri , la gente se veía obligada a comprar productos de segunda línea, a los que nombró como “pindonga” y “cuchuflito”. “Te agregaría una más que siempre dice Máximo y es ‘la cadorna’”, redobló la apuesta la candidata. Y siguió: “Las segundas marcas son productos de más baja calidad que sacan las grandes firmas, no nos hagamos los tontos. Antes la gente podía acceder a ellos, ahora deben comer queso que no es queso y tomar leche que no es leche”.

Sobre las críticas que recibió en los últimos días, agregó: “¿Los hijos del Presidente o de la gobernadora toman leche que no es leche o toman leche de la buena? Porque alguien que puede seguir tomando un buen producto de leche sale a militar el ajuste y a decir que es bárbaro”.

La ex presidenta también volvió a cuestionar el blindaje mediático sobre la gestión de Macri por el silencio sobre el aumento de precios. “¿Se acuerdan del asado?”, preguntó al mostrar un gráfico que mostraba que durante su gobierno el kilo de tapa de asado valía $ 49,50. “Ahora en los precios esenciales te venden únicamente polenta, arroz, harina, aceite, como si eso fuera lo único que por ser pobre te merecés”.

Cristina dedicó parte de su presentación a Venezuela. “Que la gente no pueda comer en un país como Argentina es maltrato. Si producimos alimento para 400 millones de personas, no podemos tener argentinos con problemas de hambre”, argumentó y detalló: “No lo digo yo, lo dice la FAO, que en 2014 había sacado aquel informe que Argentina había llegado entre los países de hambre cero. Ahora nos marca a Guatemala, Venezuela y Argentina. ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela? Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela”, dijo en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, de la ciudad mendocina de San Martín.

En tono de campaña, la compañera de fórmula de Alberto Fernández aseguró que “el desastre está hecho y a esto hay que ponerle el pecho y salir a devolverle a la gente la esperanza y la expectativa de que una Argentina mejor es posible”, cerró. Entre el público estaba Anabel Fernández Sagasti, candidata a gobernadora de Mendoza.

Cierre de campaña en Rosario

El cierre de campaña del Frente de Todos será en Rosario. De este evento participarían el candidato a presidente Alberto Fernández y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, a quienes se sumarían los postulantes de las distintas provincias y los gobernadores peronistas que apoyaron la fórmula del Frente de Todos.

La provincia de Santa Fe es uno de lo territorios en los que después del triunfo del peronista Omar Perotti apuestan a sumar votos que en 2015 se volcaron hacia Mauricio Macri. Cristina estuvo en Rosario un mes atrás y Alberto podría estar en los próximos días, antes del cierre.

En el equipo de campaña evalúan si el acto se hará el miércoles 7 o el jueves 8 de agosto, ya que también pretenden hacer un cierre en el territorio bonaerense junto al candidato a gobernador Axel Kicillof.