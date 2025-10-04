Cumbre Milei - Macri: trabajo juntos tras las elecciones y malestar por Espert

Fueron más de dos horas. Y abordaron distintos temas, desde la gestión de Gobierno pasando por la situación de José Luis Espert, denunciado por tener vínculos con el empresario, acusado de narco, Fred Machado. En ese marco, el presidente Javier Milei recibió al exjefe de Estado, Mauricio Macri, en la residencia de Olivos.

No lo hizo solo: lo acompañaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron de una cumbre clave para el futuro de La Libertad Avanza.

Aunque no trascendió mucha información sobre el contenido de una charla que se extendió entre las 17 horas y pasadas las 19 horas, PERFIL pudo saber que el caso del diputado nacional se coló en la charla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El expresidente le había confiado a sus íntimos que, para él, Espert debía dar un paso al costado y bajarse de la boleta de diputados nacionales por la Provincia antes que el escándalo siga siendo el tema central de conversación política número uno.

En este contexto, Macri siempre detestó a Espert: en 2019 dialogó con él y hasta algunos emisarios intentaron convencerlo que no sea candidato a presidente para no dividir el voto de centro derecha. Espert no quiso saber nada.

Prácticamente no tuvieron diálogo estos años salvo algunos encuentros casuales sociales, y siempre Macri escuchó palabras duras contra él de parte de sus asesores. Es más: cuando cerró un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta en 2023 para ser candidato le agregó adjetivos.

Otro tema que, acaso, fue el eje central: la gobernabilidad y, sobre todo, Milei y Francos enfatizaron en la idea de que el PRO colabore en el Congreso para sacar las reformas más importantes que el Gobierno quiere impulsar en sus últimos dos años. En particular, la reforma laboral, la impositiva y la previsional, tres de las más grandes que en LLA quieren debatir.

El Congreso ha sido un dolor de cabeza muy grande para el oficialismo este año, donde se multiplicaron derrotas de manera sistemática.

El expresidente se comprometió a colaborar, les dijo que él siempre estaba para ayudar y que el camino que emprendió el Gobierno era “el correcto”.

Con todo, ayer por la tarde el presidente Milei por Twitter informó, bajo el título “reunión en Olivos”: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri , el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC! (sic)”.

Esta es la segunda reunión en dos días para ambos. Ya habían estado juntos el domingo pasado, también con Francos como intermediario. En ese marco, Macri había tuiteado: “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

A pesar de ese posteo en Twitter, entre sus íntimos el expresidente aceptó que esa reunión fue “muy mala”.