Juicio a Cristina Kirchner: paro de estatales, D'Elía marcha y ya hay manifestantes en Comodoro Py

A la espera del veredicto contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, distintas agrupaciones marchan en su apoyo y desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron que se encuentran en paro y harán una vigilia.

Uno de los primeros en movilizarse fue Luis D'elía, referente del partido MILES. En sus redes sociales había adelantado la convocatoria con la frase "¡Paremos el Golpe! Hagamos de este un nuevo 17 de octubre". En tanto, el edificio de la calle Comodoro Py, donde los jueces del Tribunal Oral Federal (TOC) 2 definirán el destino de la ex presidenta, se encuentra vallado y con la presencia de carros de asalto, ambulancias y el Escuadrón anti bombas de la Policía Federal.

En el lugar ya se ve la llegada de algunos grupos de militantes y de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales en respaldo de la ex mandataria en la denominada Causa Vialidad.

Además, el Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, señaló que una posible condena contra Cristina Kirchner "es un atentado a la democracia” y confirmó que convocarán a un "paro".

“Vamos a hacer una vigilia y vamos a ganar las calles”, informó el dirigente sindical. "El pueblo está, vienen muchos compañeros de la provincia de Buenos Aires, a mí no me preocupa la cantidad, el problema es que no estemos en la calle", agregó al mismo tiempo que lamentó que la recientemente fallecida fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, no esté en este momento.

“Nadie puede determinar y saber lo que va a hacer es el militante de a pie. Hoy miles vamos a pedir que la gente vaya”, insistió. “Cristina dijo que está frente a un pelotón de fusilamiento y ante eso, nuestra herramienta es la huelga. Hay que dejar de especular y jugar a las cartas…hay que salir”, afirmó Catalano en diálogo con Roberto Navarro en el programa "Navaro 2023" (Radio El Destape).

En ese sentido, denunció "Lawfare" y se manifestó en relación al caso conocido como "Operación Página 12", luego de que se conocieran chats y audios de Telegram de un grupo de jueces, funcionarios porteños y directivos del grupo Clarín que supuestamente intentaban encubrir un viaje a Lago Escondido, en Bariloche, el cual calificó como "grosero".

“El costo de una condena" contra Cristina "después de esa barbaridad, va a ser mayor", aseguró. "Fue tan grosero que no haya hoy una reacción masiva también nos preocupa. De qué manera afrontar el marco de injusticia con la violencia que se instala", consideró el también secretario adjunto de CTA.

“La corporación judicial no va a recalcular", añadió sobre los jueces del TOC 2 y los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron para la ex presidenta doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner hablará tras el veredicto

El TOC 2 anunciará a las 17:30 el veredicto en el juicio por la causa Obra Pública, en el que está imputada Cristina Kirchner junto al empresario Lázaro Báez y otros funcionarios públicos, como el ex ministro de Planificación Julio de Vido.

A través de sus voceros, la vicepresidenta dijo que se expresará por redes sociales después de conocer el veredicto.

El juez que presidió la última audiencia del juicio, Jorge Gorini, convocó a las partes para anunciar la decisión que tomará junto con sus colegas, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

El anuncio sucedió a las últimas palabras del ex titular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, quien pidió su absolución tras repasar su vida en la provincia patagónica.