Debate en JxC para evitar pagar costos por la crisis

La reunión de Juntos por el Cambio de esta semana supuso un dato novedoso: por primera vez no hubo ni una sola ausencia. Hasta Margarita Stolbizer y el radical Ernesto Sanz, que no suelen estar, esta vez participaron. Es que la dimensión de la crisis política y económica que atraviesa el país obligó a un diálogo abierto entre los principales referentes del espacio opositor.

En ese marco, por estas horas siguen los llamados cruzados y las mesas de discusión más pequeñas sobre qué hacer ante la crisis del Gobierno.

Una de las principales conclusiones a la que arribaron de manera unánime es no quedar “atrapados” en la crisis y evitar pagar los costos que, según creen en JxC, corresponden de manera unilateral al Frente de Todos.

La segunda conclusión es que cualquier diálogo que convoque el Gobierno deberá darse en el Congreso, como ámbito natural de discusión política.

En este marco, en el último encuentro de los principales referentes, a pedido de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y del titular de la UCR, el gobernador jujeño Gerardo Morales, se decidió avanzar con un proyecto para ponerle un cepo a la emisión de pesos que viene desarrollando el Banco Central.

En particular, la iniciativa, que se presentaría la semana que viene con la firma de la mayoría de los integrantes del bloque de Diputados, supondría la limitación del organismo regulador de los bancos para continuar emitiendo pesos, sin respaldo, según explican a PERFIL en JxC.

“Hay que impedir que sigan haciendo daño”, expresó Bullrich al argumentar por qué es necesario avanzar en ese sentido. En Diputados podría alcanzarse una mayoría, pero es prácticamente imposible que pase el Senado.

Con todo, en las conversaciones informales que se dieron en estas horas, sobrevoló la idea de que la presunta convocatoria al diálogo de parte del oficialismo es maquillaje y que, en rigor, lo que quieren es repartir culpas con la oposición por la feroz crisis económica.

Por caso, el proyecto de Empleo Joven perdería validez: habría que modificar su financiamiento y el plan recién cuando se estabilice la economía.

“No nos vamos a prestar a compartir los costos de este quilombo con ellos. Tienen que presentar un plan consistente y ejecutarlo. Con el dólar tan alto es difícil presentar otros proyectos vinculados a la economía de nuestra parte”, sintetizó ante este diario un legislador del PRO.

Desde Catamarca, donde estuvo en la Fiesta del Poncho en el marco de sus giras por el Interior, Horacio Rodríguez Larreta fue enfático al respecto: “No hemos recibido ningún llamado. Nunca han mostrado voluntad de diálogo y, en caso de que lo tuvieran, el ámbito es el Congreso; pero primero deben ponerse de acuerdo entre ellos”.

El jefe de Gobierno viene insistiendo con dos conceptos: el de tener “un plan” y el de sostener un sistema de “estabilización” para la economía argentina.

Por su lado, el senador radical Luis Naidenoff fue más allá: “El Gobierno tiene que hacerse cargo de a dónde va”, expresó en el encuentro de JxC. El senador por Formosa, por estas horas, incluso piensa en poner sobre la mesa algo más: cómo será la poscrisis para la oposición. Observa una verdadera “tierra arrasada” a este paso.

De todas formas, en ese encuentro, entre otras medidas se habló allí de, siempre en el Congreso, intentar avanzar con el congelamiento de los gastos del Estado. Justamente la ministra de Economía, Silvina Batakis, hizo emitir un decreto al respecto, pero “olvidó”, en palabras de Hernán Lombardi, incluir a las onerosas y deficitarias empresas del Estado. Por ello el diputado macrista presentó un proyecto para corregir el decreto e incluir, entre otras, a Aerolíneas Argentinas en ese impedimento de sumar empleados. Según Lombardi se fueron 872 millones de dólares en el déficit estructural de las empresas del Estado.

Con todo, sí se acordó dar un fuerte mensaje de respaldo a la Corte Suprema ante los ataques feroces de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el posterior apoyo del jefe de Estado.

Para agosto JxC tiene pensado realizar otro encuentro pensando en propuestas. Estarán los especialistas de las cuatro fundaciones que componen el espacio hablando de economías regionales, un tema de debate.

Aunque muchos de los miembros de JxC se tomaron unos días por vacaciones de invierno, los Whatsapps y charlas telefónicas no cesaron en el frenético cierre del dólar de ayer. Desde el sur, desde Europa o desde sus provincias natales.

Esto será, seguramente, parte del frondoso cuestionario, de más de mil preguntas, que plantearán los diputados nacionales opositores al jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien aceptó concurrir a dar su informe de gestión en la Cámara baja durante el mes de agosto. La fecha final la debe colocar el titular de Diputados, Sergio Massa, 48 horas después de haber informado a todos los legisladores sobre la concurrencia de Manzur al recinto a responder preguntas.

Será otro show de cruces entre oficialismo y oposición, eon el especial condimento que la crisis económica está trazando en el ánimo de la dirigencia política.

Críticas al Presidente y defensa al campo

Las críticas del presidente Alberto Fernández al campo por no liquidar divisas genera una oleada de respuestas de la oposición. Mario Negri, jefe de la bancada de la UCR, dijo que el mensaje presidencial “solo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad”. “¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó US$ 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%”.

El jefe de bloque de PRO en Diputados, Cristian Ritondo, advirtió que la Casa Rosada no tiene ni rumbo ni plan. “Tenemos récord de ingresos de dólares por exportaciones en los primeros cinco meses del año, gracias al campo. Dejen de mentirle a la gente y de sembrar odio”, sostuvo.

Por su lado, Waldo Wolff se preguntó: “¿Sabe cuál es el problema Presidente? Para usted el esfuerzo siempre lo tiene que hacer el otro. El primer cepo que usted debe remover es el suyo, el cepo político que le puso Cristina Kirchner en el que usted se encerró. Está destruyendo todo. Deje de retar y gobierne”.

Por su lado, la diputada Paula Oliveto (CC) dijo que “la plata del campo es de los productores que la trabajaron”. “En vez de gritarles, culparlos y generar violencia, el Gobierno tiene que brindarles confianza”, cerró.