El dirigente político de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, dialogó desde el móvil con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y criticó la gestión de Alberto Fernández por el avión venezolano que fue retenido. El acercamiento del Gobierno a Nicolás Maduro e Irán. La falta de explicaciones oficiales y el "temor como argentino" por lo sucedido.

Bruno Ghiso (BG): ¿Cuál es su visión sobre lo ocurrido con el avión retenido en Ezeiza?

Me genera mucha preocupación porque el avión viene a poner sobre el tapete lo mal que funcionan nuestras agencias: Seguridad, Inteligencia y Migraciones. Parece más fácil que entre un avión con restricciones internacionales y una imputación sospechosa que un perro por no tener una vacuna.

Viene a ser un síntoma del pésimo funcionamiento de la Seguridad en nuestro país, sumado al posicionamiento político. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro, que está al frente de una dictadura, donde no hay democracia y agreden a Juan Guaidó, felicitó a Alberto Fernández por haberlo defendido durante la Cumbre de las Américas. Es un combo complicado.

Aníbal Fernández y el avión venezolano: "Parte de los tripulantes son de la Guardia Revolucionaria de Irán"

BG: Sobre la decisión de no quitarles los pasaportes y dejarlos circular, ¿qué opinión tiene?

Celebro que seamos un Estado de Derecho. La realidad es que no tienen pedido de captura y entiendo que la Justicia hizo su trabajo. Lo que llama la atención de su fallo es que al final dice que habría que iniciar una investigación porque hay cosas que lo superan.

BG: Dijiste que notabas que había mucho silencio sobre este caso, ¿a qué te referías?

Lo decía por el Gobierno. No dicen nada ni tienen apego por dar explicaciones en ningún sentido. El artículo 101 de la Constitución establece que el Jefe de Gabinete debe venir una vez por mes al Congreso y Juan Manzur, que asumió en septiembre del año pasado, no presenta los informes ni explica lo que pasa. En cualquier país serio habría una conferencia de prensa. Tendría que hablar en ministro de Seguridad, en vez de chicanear a la gente.

Hace 2 meses alertamos acerca de nueva Embajadora de Venezuela en Argentina con fuertes vínculos con la empresa propietaria del avión hoy en cuestión que a esta hora ya se sabe traía tripulación con vinculaciones terroristas.

Háganse cargo. pic.twitter.com/gUzOr6Msad — WW (@WolffWaldo) June 13, 2022

Más allá de las sospechas, ¿te genera contradicciones lo que dicen del caso?

No tengo tranquilidad, por eso sospechamos. Como diputado nacional respeto el accionar de México en esta oportunidad, pero nosotros tenemos una historia más compleja con Irán y con Venezuela de la que tienen ellos. Tenemos que tener la óptica acorde para analizar esto. Recordemos que acá entro la valija de Antonini Wilson, en la denuncia se habló de 21 millones de dólares y acá se encontraron 800 mil.

El comandante iraní del avión venezolano de Ezeiza podría ser "requerido" desde Estados Unidos

Es volver a vivir un Gobierno que se abraza con Venezuela e Irán, a pesar de los atentados y de la historia nefasta que tenemos con ellos. Es preocupante para los argentinos y, en particular, para los que somos judíos. Tenemos que tener seguridad para cuidarnos de los iraníes porque no confiamos en nuestras Fuerzas de Seguridad ni en la conducción política. Si te abrazás con Maduro e Irán, me da temor como argentino.

JL PAR