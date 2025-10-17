Diversos movimientos sociales, agrupaciones políticas y sindicatos llevarán a cabo este viernes 17 de octubre una movilización por el Día de la Lealtad Peronista, bajo el nombre “Leales de Corazón”. La caravana culminará frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, situada en San José 1111, en el barrio de Constitución.

La marcha tiene el fin de defender a la exmandataria y denunciar lo que los organizadores etiquetan como “políticas de exclusión y persecución”.

A qué hora es la marcha por Día de la Lealtad Peronista

El acto central se realizará a las 17 horas con epicentro en la residencia donde la expresidenta cumple su condena luego de la ratificación judicial en la causa Vialidad. En un marco registrado por las elecciones legislativas, la marcha tendrá una fuerte carga política y simbólica dentro del peronismo.

Los organizadores señalaron que, “ochenta años después, el peronismo vuelve a reunir al pueblo argentino ante una realidad que reproduce viejos embates contra los derechos conquistados: recortes laborales y jubilares, precarización del empleo, desmantelamiento del Estado, entrega de los recursos nacionales y falta de valoración por la salud y la educación pública”.

El peronismo prepara tres actos principales para conmemorar la fecha: uno en la Quinta de San Vicente, organizado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, otro en la sede de la CGT, y finalmente la caravana hacia San José 1111. Dentro del oficialismo, la expectativa se centra en la posible presencia del mandatario provincial, Axel Kicillof, en el acto por Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo a lo trascendido, Kicillof aprobó para que una columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) forme parte de la jornada que terminará en Constitución. Representantes de esa organización, cercana al gobernador, participaron de la reunión logística celebrada la semana pasada.

Qué calles estarán cortadas por el Día de la Lealtad Peronista

El acto central se realizará este viernes en la sede de la calle Azopardo, donde se recreará la jornada histórica que dio origen al peronismo. Incluso, habrá un espectáculo de mapping e instalaciones callejeras alusivas al Día de la Lealtad.

